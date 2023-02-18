В Краснодаре двое детей и их родители отравились газом

Прокуратурой края организована проверка по факту отравления семьи из Краснодара, сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло 17 февраля в квартире дома по ул. Братьев Дроздовых, 27. Причины, по которым ее жильцы, двое взрослых и их дети 2018 и 2022 годов рождения, получили отравление бытовым газом, не сообщаются. Известно, что один из родителей и оба ребенка находятся в медучреждениях города. Угрозы их жизни и здоровью нет.

«В ходе проверки устанавливаются причины и условия произошедшего, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования»,— уточнили в краевой прокуратуре.

Андрей Ульченко

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