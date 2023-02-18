Прокуратура Адыгеи проверяет информацию о массовой гибели птиц на Тщикском водохранилище

К проверке фактов гибели пернатых прокуратура республики и отдел полиции по Красногвардейскому району привлекли специалистов службы по борьбе с болезнями животных. По предварительной информации, на берегу Тщикского водохранилища в Красногвардейском районе произошла массовая гибель птиц, в том числе лебедей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в соцсетях.

Ход и результаты проводимой проверки находятся на контроле прокуратуры Красногвардейского района.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 15 февраля на берегу Тщикского водохранилища группа неизвестных отстреливала стаю лебедей. Трупы птиц охотники не забрали.

В ноябре прошлого года в Ейском районе Кубани была зафиксирована массовая гибель фазанов. Причиной этого стала отрава для полевых грызунов.

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