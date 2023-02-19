В Ольгинке ливнем подмыло опору моста

Сильный дождь подмыл опору моста в 3-м микрорайоне села Ольгинка, движение по нему ограничено, сообщают «Туапсинские вести». Бригада и техника приступят к работе, когда снизится уровень воды. Сейчас водители могут использовать альтернативный аварийный проезд по грунтовой дороге.

Кроме того, в поселке Новомихайловском Туапсинского района затопило подвал средней школы №30 и стадион «Олимп». Подтоплены и некоторые территории в селе Пляхо.

По словам главы Новомихайловского поселения Андрея Орлова, ситуацию обильного ливня, шедшего всю ночь, усугубило и таяние снега. «Вода в реках превысила критический уровень, несколько раз за ночь запускали оповещения населения о возможной ЧС»,— отмечает Андрей Орлов.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Туапсинском выпало 91 мм осадков. Повышен уровень воды в реках Туапсе и Паук. Переливы дождевой воды образовались на 120-м км, 130-м км, 137-м км трассы «Майкоп — Туапсе», а на 56-м км автодороги «Джубга — Сочи» сохраняется высокая вероятность камнепада.

По сообщению Госавтоинспекции Кубани, на ФАД А-147 «Джубга — Сочи до границы с р. Абхазия», 138-й км (в районе п. Головинка), в результате очередного оползневого процесса введено реверсивное движение.

Экстренное предупреждение, связанное с непогодой, продолжает действовать до 20 февраля.

Маргарита Синкевич

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