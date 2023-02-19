В Северском районе Краснодарского края вода в реке поднялась до опасного уровня

В станице Григорьевской Северского района вода в реке Шебш поднялась до опасного уровня, сообщает оперштаб Краснодарского края. За сутки в районе выпал 21 мм осадков. В настоящее время в станице возле моста разбирают затор из сухих веток. Местные власти держат ситуацию под контролем.
По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, за прошедшие сутки сильные дожди прошли по всему региону. Больше всего осадков выпало в Туапсинском районе — 91 мм, Сочи — 53 мм, Северском районе — 21 мм и Горячем Ключе — 17 мм. В некоторых населенных пунктах подтоплены улицы, дороги, здания, в том числе частные домовладения.
Согласно данным системы «Эмерсит», фиксируется поднятие уровней воды в реках на 11 датчиках до отметок неблагоприятных и опасных явлений с учетом прохождения фронтальных разделов и снеготаяния.
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