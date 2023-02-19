В Северском районе Краснодарского края вода в реке поднялась до опасного уровня

В станице Григорьевской Северского района вода в реке Шебш поднялась до опасного уровня, сообщает оперштаб Краснодарского края. За сутки в районе выпал 21 мм осадков. В настоящее время в станице возле моста разбирают затор из сухих веток. Местные власти держат ситуацию под контролем.

Фото: Оперштаб Кубани

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, за прошедшие сутки сильные дожди прошли по всему региону. Больше всего осадков выпало в Туапсинском районе — 91 мм, Сочи — 53 мм, Северском районе — 21 мм и Горячем Ключе — 17 мм. В некоторых населенных пунктах подтоплены улицы, дороги, здания, в том числе частные домовладения.

Согласно данным системы «Эмерсит», фиксируется поднятие уровней воды в реках на 11 датчиках до отметок неблагоприятных и опасных явлений с учетом прохождения фронтальных разделов и снеготаяния.

Маргарита Синкевич

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