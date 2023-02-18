В Сочи начинают восстанавливаться практически уничтоженные самшитовые рощи

Популяция краснокнижного растения начинает восстанавливаться в Сочинском национальном парке. В последнее время здесь появились самосевы самшита, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя директора по науке природной территории Бориса Туниева.

«Тенденция последнего времени — появление самосевов, ранее их не было. Сегодня в местах естественного произрастания самшита колхидского наблюдается появление крепких самосевов, что свидетельствует о начале восстановления популяции»,— рассказал Борис Туниев.

Он также отметил, что, несмотря на такую тенденцию, без помощи сотрудников национального парка восстановить популяцию пока все же не представляется возможным.

Ежегодно в Сочинском национальном парке проводится акция по сбору семян колхидского самшита. Их собирают в единственном сохранившемся массиве самшита в Солох-Аульском лесничестве, затем проращивают в питомнике и высаживают в местах естественного обитания.

Краснокнижный колхидский самшит оказался на грани исчезновения из-за нового вида вредителя — самшитовой огневки, завезенной вместе с саженцами деревьев, предназначенных для озеленения олимпийских объектов. В Сочинском национальном парке до 2009 года колхидский самшит занимал площадь около 2,5 тыс. га, произрастая по долинам рек и балкам ручьев. Вследствие поражения вредителями и грибковыми инфекциями к настоящему моменту общая площадь сохранившихся самшитников сократилась до 50 га.

Андрей Ульченко

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