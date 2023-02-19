В СКР подтвердили причастность Украины к теракту на Крымском мосту

Следствие подтвердило, что украинские спецслужбы организовали теракт на Крымском мосту. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он напомнил, что установлены личности 12 причастных к совершению этого преступления. Восемь из подозреваемых содержатся под стражей. Это граждане Украины, Армении, Грузии и России.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам. Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению»,— рассказал глава СК РФ изданию.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Тогда в результате подрыва грузового автомобиля погибли четыре человека, частично обрушились два автомобильных пролета моста, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. 9 октября по факту трагедии Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о терроризме (ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Маргарита Синкевич

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