В Кущевском районе на пожаре погибли двое детей, мать не могла их спасти

В ночь на 18 февраля в п. Комсомольском Кущевского района загорелся частный дом, жертвами пожара стали двое малолетних детей. По данному факту СУ СКР по краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщает пресс-служба ведомства.

В доме проживали 22-летняя местная жительница и ее дочери в возрасте одного года и двух лет. Мать из-за сильного огня и задымления помочь детям не смогла и выбежала на улицу. Пожарных вызвали соседи. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность питания электроприбора.

Следователи уже осмотрели место пожара, назначены судебные медицинские, пожарно-техническая и другие экспертизы.

Андрей Ульченко

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