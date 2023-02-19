В Горячем Ключе затопило две дороги и 10 придомовых территорий

В Горячем Ключе затопило два участка автомобильных дорог — на улицах Пономаренко и Речной. Проехать там сейчас невозможно. Водители могут воспользоваться объездными путями, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Кроме того, в Горячем Ключе подтоплено три придомовых территории и еще семь — в поселке Безымянном.

«Получаю данные о ситуации несколько раз в час, только что сам объехал город. Общий уровень воды в реке с начала суток поднялся более чем в три раза, сейчас пик остался позади. В целом серьезных подтоплений нет, кроме района улиц Луговой и Речной. Вода зашла во дворы жителей. Техника для откачки на месте. Ждем, когда уровень воды в реке спадет, сразу же приступим к работе»,— сообщает глава города Сергей Белопольский в своем Telegram-канале. Как «Ъ-Кубань» писал ранее, уровень воды в Псекупсе вчера вечером достиг 102 см. За 10 часов он поднялся более чем на 2,5 метра, достигнув сегодня утром отметки 370 см.

В связи с ливнями, грозами, градом и сильным ветром, которые наблюдаются на Кубани в последние сутки, в районах возможных ЧС работает аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Особое внимание сейчас уделяется Туапсе, Джубге и Горячему Ключу.

«Ряд пожарно-спасательных подразделений переведен на двухсменный режим работы. Приведена в готовность к выходу и применению автомобильная, пожарно-спасательная, специальная и другая техника, организовано доукомплектование ее необходимым имуществом. Также дежурные караулы доукомплектованы личным составом, введена в боевой расчет резервная техника, в том числе водооткачивающая техника и техника высокой проходимости»,— говорится в сообщении ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Маргарита Синкевич

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