Сразу три района Белгородской области попали под обстрел со стороны Украины

В Белгородской области 19 февраля под обстрел с территории Украины попали сразу три муниципалитета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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Так, по его данным, в хуторе Старый Волоконовского района пострадало одно частное домовладение. В нем выбиты окна, посечены фасад и забор. Повреждения получила и местная линия электропередачи.

В селе Пороз Грайворонского округа выбиты окна одного частного домовладения и также повреждена линия электропередачи.

В Староселье Краснояружского района из-за обстрела ремонт потребовался линии электропередач. «Пострадавших нет. Во всех муниципалитетах на месте находятся главы сельских поселений, аварийные и оперативные службы и устраняют последствия»,— написал в своем телеграм-канале глава региона.

Ранее сегодня курский губернатор Роман Старовойт сообщил о нескольких обстрелах со стороны Украины приграничного села Горналь Суджанского района. В результате обошлось без пострадавших, а повреждения получили три частных дома.

Андрей Цветков