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В Курской области в результате обстрелов ВСУ повреждены три домовладения

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о нескольких обстрелах со стороны Украины приграничного села Горналь Суджанского района. В результате никто из гражданских лиц не пострадал, но повреждения получили три частных дома.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«ВСУ трижды за утро сегодня обстреляли приграничное село Горналь,- написал в своем телеграм-канале господин Старовойт. - В общей сложности зафиксировано девять прилетов. Главное — никто не пострадал. Повреждения получили три домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады. Обязательно окажем всю необходимую помощь жителям».

По официальным сообщениям властей, только за 17-18 февраля по приграничным территориям Курской и Белгородской областей со стороны Украины было выпущено более 20 снарядов. Атаки ВСУ привели к временным нарушениям электроснабжения в трех населенных пунктах, повреждениям некоторых торговых центров и частных домовладений. Также, в результате обстрела города Шебекино была тяжело ранена сотрудница парикмахерской.

Андрей Цветков

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