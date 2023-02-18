Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 февраля

16:18. По уточненной информации курского губернатора, в результате обстрела со стороны Украины деревни Елизаветовка Глушковского района от осколков пострадали строения на территории четырех домовладений. «Разбиты окна домов, повреждены крыши и заборы. Также нарушено электроснабжение деревни. Аварийные бригады приступили к работе»,- уточнил Роман Старовойт.

11:33. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле утром 18 февраля приграничных районов региона с территории Украины. По его данным, пять прилетов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района. Здесь обошлось без пострадавших и повреждений, уточнил глава региона. Кроме того, по два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. «Пострадавших нет. Но в результате обстрела нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту»,- рассказал господин Старовойт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

11:26 Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности вчерашнего обстрела украинскими военными российского Шебекино. По словам главы региона, под атакой оказались рынок, торговые центры и парикмахерская. Именно сотрудница парикмахерской Мария получила тяжелые ранения и сейчас находится в реанимации, пока не приходила в сознание. «Сегодня пройдет заседание комиссии с участием московских врачей, где будет принято решение о ее транспортировке в лечебное учреждение города Москвы по направлению челюстно-лицевая хирургия. Предварительные переговоры с Министерством здравоохранения РФ провели, ее готовы принять. На месте поговорил с дочерью пострадавшей и коллегами, сейчас самое главное - это здоровье Марии. Постараемся сделать все, что от нас зависит. Переживаем за нее все»,- написал в своем телеграм-канале губернатор.

Он также рассказал, что снарядами «сильно покорежило торговые павильоны, выбило стекла в торговых центрах и посекло фасады зданий». «Пообщался с предпринимателями. Эмоции людям сдержать трудно, и я их полностью понимаю. Всем, что зависит от нас, постараемся помочь. Договорились, что помимо восстановления объектов, Владимир Жданов, глава округа, проведет встречу с собственниками, чтобы решить и текущие вопросы»,- добавил господин Гладков.

10:58. Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил о передаче очередной посылки бойцам, несущим службу в районе Сватово: «Груз собирали все жители Орловщины, но большую часть сформировал Сосковский район... Усилиями жителей муниципалитета, местного бизнеса удалось закупить 2,3 т необходимых военнослужащим товаров и продуктов. Передали спутниковую тарелку, ноутбук, планшет, бензопилы, болгарки, сверла и саморезы, наборы отверток, домкраты, шуруповерты, ножовки, молотки, топоры, горелки, тактическую форму и обувь, нижнее белье, перчатки, печи для приготовления еды, лекарства. По доброй традиции вручили продукты питания (консервы, тушенку, чай, кофе, сахар, печенье, конфеты), сигареты. Привезли посылки от родственников».

6:35. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что женщина, которая пострадала вчера в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино, находится в тяжелом состоянии. «Врачи делают все, что необходимо. Как только ее здоровье позволит, мы перевезем ее в Москву»,- уточнил глава региона. С он утра отправился в Шебекино, чтобы увидеть пострадавшие после обстрела объекты: «Просмотрю, чем мы можем еще дополнительно помочь».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 февраля