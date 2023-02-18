К концу недели обстрелам со стороны Украины подверглись восемь населенных пунктов Курской и Белгородской областей

Согласно официальным сообщениям властей, только за 17-18 февраля по приграничным территориям Курской и Белгородской областей со стороны Украины было выпущено более 20 снарядов. Атаки ВСУ привели к нарушениям электроснабжения в трех населенных пунктах, повреждениям некоторых торговых центров и частных домовладений. Также, в результате обстрела города Шебекино была тяжело ранена женщина, за жизнь которой борются врачи.

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За два дня (17-18 февраля) на территорию Курской области упало более двадцати снарядов. Два снаряда прилетели в окрестности деревни Елизаветовка, из-за чего была повреждена газораспределительная станция и еще два - нашли около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. По данным главы региона Романа Старовойта, пострадавших в результате этих атак нет, но пострадали строения на территории четырех домовладений. Также были разбиты окна домов, повреждены крыши и заборы. В том числе, нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. По словам господина Старовойта, не менее 15 снарядов упало в двух приграничных селах Суджанского района — Горналь и Гуево.

В Белгородской области вчера в очередной раз был обстрелян приграничный Шебекино, где ремонт потребовался линии электропередачи. Также в городе под атакой также оказались рынок, торговые центры и парикмахерская. Одна из ее сотрудниц Мария и получила тяжелые ранения. Кроме того, в тот же день один из снарядов попал в огород частного домовладения в селе Новая Таволжанка. Взрывной волной оказались выбиты окна, а осколками посечен забор. Есть повреждения и во втором частном домовладении.

В конце предыдущей недели обстрелы украинскими военными приграничных территорий Черноземья также усиливались. Тогда, согласно официальным сообщениям, впервые с 19 января под украинские атаки попали сразу три белгородских муниципалитета в Шебекинском и Грайворонском городских округах, граничащих с Харьковской областью. При этом сразу три ракеты были сбиты в Грайворонском округе, который реже других, более восточных приграничных муниципалитетов, попадает под огонь ВСУ. Тот ракетный обстрел стал одним из самых массовых в Белгородской области с начала спецоперации.

Мария Орех