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Коммерсантъ FM
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Глава МИД ФРГ призвала Путина «развернуться на 360 градусов» в отношении Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала президента РФ Владимира Путина «развернуться на 360 градусов». Согласно ее заявлению, сделанному на Мюнхенской конференции по безопасности, только после этого Украина будет в безопасности. Австрийский таблоид eXXpress, оценивая эти слова, пишет, что, вероятно, госпожа Бербок имела в виду разворот на 180 градусов, поскольку разворот на 360 возвращает в исходную позицию.

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Анналена Бербок

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Украина будет в безопасности только в том случае, если президент РФ сделает разворот на 360 градусов»,— заявила Анналена Бербок. «Президент Путин волен решать это»,— добавила глава германского МИДа (цитата по немецкому Focus).

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

Фотогалерея

Мюнхенская конференция–2023

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) посетил конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) посетил конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Молдавии Майя Санду и президент Финляндии Саули Ниинистё

Слева направо: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Молдавии Майя Санду и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший спикер, ныне депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время конференции

Бывший спикер, ныне депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствуют друг друга на конференции по вопросам безопасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствуют друг друга на конференции по вопросам безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции в Мюнхене

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сын последнего шаха Ирана и глава Национального совета Ирана, фактически правительства в изгнании, Реза Пехлеви

Сын последнего шаха Ирана и глава Национального совета Ирана, фактически правительства в изгнании, Реза Пехлеви

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вице-президент США Камала Харрис во время конференции в Мюнхене

Вице-президент США Камала Харрис во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сотрудники полиции во время проведения конференции

Сотрудники полиции во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Женщина митингует в поддержку Украины во время проведения конференции

Женщина митингует в поддержку Украины во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Митинг в поддержку Украины во время Мюнхенской конференции

Митинг в поддержку Украины во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (в центре) посетил конференцию по вопросам безопасности в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Молдавии Майя Санду и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Бывший спикер, ныне депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствуют друг друга на конференции по вопросам безопасности

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сын последнего шаха Ирана и глава Национального совета Ирана, фактически правительства в изгнании, Реза Пехлеви

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Вице-президент США Камала Харрис во время конференции в Мюнхене

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Слева направо: премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Сотрудники полиции во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Женщина митингует в поддержку Украины во время проведения конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

Митинг в поддержку Украины во время Мюнхенской конференции

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

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