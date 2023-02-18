Глава МИД ФРГ призвала Путина «развернуться на 360 градусов» в отношении Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала президента РФ Владимира Путина «развернуться на 360 градусов». Согласно ее заявлению, сделанному на Мюнхенской конференции по безопасности, только после этого Украина будет в безопасности. Австрийский таблоид eXXpress, оценивая эти слова, пишет, что, вероятно, госпожа Бербок имела в виду разворот на 180 градусов, поскольку разворот на 360 возвращает в исходную позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анналена Бербок

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Анналена Бербок

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Украина будет в безопасности только в том случае, если президент РФ сделает разворот на 360 градусов»,— заявила Анналена Бербок. «Президент Путин волен решать это»,— добавила глава германского МИДа (цитата по немецкому Focus).

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Мария Федотова