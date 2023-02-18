СМИ: задержанный в Домодедово чеченец Арсамиков был лишен статуса временного проживания в Нидерландах

Выходец из Чечни Идрис Арсамиков, задержанный на этой неделе в Домодедово, был лишен статуса временного проживания в Нидерландах из-за его поездки в Чечню, сообщает издание NOS. Кризисный центр «СК SOS», помогавший господину Арсамикову, сообщал, что тот получил от правительства Нидерландов официальное разрешение поехать в Россию на похороны отца. По данным NOS, голландские правозащитные группы надеются, что правительство Нидерландов приложит усилия для его освобождения. Глава нидерландского МИДа Вопке Хукстра призвал Россию гарантировать безопасность господина Арсамикова.

Идрис Арсамиков был задержан 15 февраля в Домодедово при попытке уехать из страны. Дежурный полиции аэропорта рассказывал «Ъ», что в Чеченской Республике Идрис Арсамиков был объявлен в федеральный розыск по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). По данным кризисной группы «СК SOS», к господину Арсамикову не пускали адвокатов. 17 февраля он записал видеообращение, в котором призвал правозащитников «отстать с вашими попытками защитить мои какие-то права», рассказал о планах жениться и заявил о желании отправиться в зону военной операции вслед за своими братьями. «СК SOS» не исключает, что видео было записано под давлением. Местонахождение молодого человека неизвестно.

Лаура Кеффер