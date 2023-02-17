Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 февраля

11:05. Приказы вооруженным силам Украины об атаках на Курскую и Белгородскую области отдают «американские стратеги». Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Американские стратеги продолжают отдавать ВСУ преступные приказы по нанесению варварских ударов по гражданским домостроениям Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской и Белгородской областей РФ»,- сообщил господин Гаврилов на пленарном заседании форума ОБСЕ.

10:00. Минстрой РФ утвердил план Воронежской области по помощи подшефным районам ЛНР. По словам губернатора Александра Гусева, упор будет сделан на дороги, объекты ЖКХ и социальной инфраструктуры. «Так, мы отремонтируем важнейшую транспортную артерию между районами: почти 36 км трассы Сватово – Новопсков – Меловое в Марковском и Меловском районах. В Новопсковском и Меловском районах приведем в порядок детские сады, в Марковском — школу. Восстановительные работы пройдут и в районных больницах в Новопскове, Марковке и Меловом. В ЖКХ работы состоятся на 29 объектах. Отремонтируем системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Установим газовые модульные котельные, заменим котлы в школах и детсадах. Также восстановим 39 жилых домов в Новопсковском районе, пострадавших от бомбежек»,- уточнил господин Гусев. Ответственными за это направление работы облправительства остаются вице-губернатор Сергей Трухачев и зампредседателя облправительства Константин Кузнецов.

8:00 В ночь на 17 февраля над Белгородом работала российская система противовоздушной обороны, сообщил в соцсетях губернатор Вячеслав Гладков: «Мы ночью проснулись от сильных взрывов. Работала наша ПВО. Сведений о погибших и пострадавших нет».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 февраля