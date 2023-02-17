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Коммерсантъ FM
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ВОЗ: каждый четвертый украинец получил психологические травмы из-за боевых действий

10 млн украинцев могли получить психологические травмы в результате боевых действий, заявил генеральный директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По его данным, 4 млн могут иметь проблемы средней или тяжелой степени.

«Около 10 миллионов человек в Украине могут иметь психологические проблемы, в том числе четыре миллиона — проблемы средней или тяжелой степени»,— сказал господин Клюге во время брифинга в Женеве (цитата по «РИА Новости»).

В 2021 году население Украины составляло 43,79 млн человек. В декабре представитель ВОЗ Ярно Хабихт в ходе брифинга также заявил, что 10 млн украинцев подвержены риску психического расстройства.

О последствиях ввода войск на Украине — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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