Биржевые цены на газ в Европе опустились до уровня августа 2021 года

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов опустились на 5%, до $545,2 за 1 тыс. куб., следует из данных биржи ICE. Стоимость газа опустилась ниже $550 за 1 тыс. куб. впервые с 26 августа 2021 года.

Мартовские фьючерсы на газ по индексу TTF (крупнейшего газового хаба в Европе) на открытии торгов продавались по $566,3 за 1 тыс. куб., потеряв 1,6% с предыдущего закрытия. К 10:25 мск цены на газ опустились до $545,2 за 1 тыс. куб.

Цены на газ в Европе стали снижаться в начале 2023 года. К середине января биржевые цены на газ в Европе упали на 25%. Также в феврале цены на сжиженный природный газ (СПГ) достигли 18-месячного минимума. Это произошло после информации о возвращении на рынок крупнейшего завода по сжижению газа в США Freeport LNG.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Америка подгружает Европе газа».

Олеся Павленко