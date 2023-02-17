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Коммерсантъ FM
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Губернатор Севастополя рассказал о пожаре на корабле

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что этой ночью в бухте Стрелецкой произошел пожар. Загорелся списанный и готовящийся к утилизации малый противолодочный корабль. Возгорание ликвидировано полностью, остается задымление. Пострадавших нет.

«Предварительные причины возгорания — розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя. Информирую, чтобы ципсошники не попытались вывернуть это как свою перемогу»,— написал глава города в своем Telegram-канале.

В декабре 2022 года на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находившемся на ремонте на верфи «Звездочка», произошел пожар. Тогда в Объединенной судостроительной корпорации возгорание объяснили «маленьким эксцессом при выполнении ремонтных работ».

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