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обновлено 13:26

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 февраля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

12:34. Школьники Тамбовской области подготовили более восьми тысяч «Весточек солдату» для участников СВО.

10:01. 17 февраля в Орловской области пройдет благотворительный марафон «Все для победы!», направленный на поддержку участников СВО и посвященный Дню защитника Отечества.

09:30. В СВО по контракту или в качестве мобилизованных участвуют 50 жителей Горшеченского района Курской области. Район собрал более 2 млн руб. благотворительной помощи семьям мобилизованных, рассказал исполнительный директор Совета муниципальных образований Курской области Владислав Шелест.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 февраля

В Ивнянском районе Белгородской области системой ПВО была сбита ракета. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил…

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