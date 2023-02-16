Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 февраля

12:34. Школьники Тамбовской области подготовили более восьми тысяч «Весточек солдату» для участников СВО.

10:01. 17 февраля в Орловской области пройдет благотворительный марафон «Все для победы!», направленный на поддержку участников СВО и посвященный Дню защитника Отечества.

09:30. В СВО по контракту или в качестве мобилизованных участвуют 50 жителей Горшеченского района Курской области. Район собрал более 2 млн руб. благотворительной помощи семьям мобилизованных, рассказал исполнительный директор Совета муниципальных образований Курской области Владислав Шелест.