Знакомство близнецов

Жительница Перми Александра Сажина два года назад поделилась своими кроветворными клетками с Татьяной Поликарповой из города Краснослободска (Мордовия). Пересадка помогла Татьяне победить лейкоз. Женщины ничего друг о друге не знали — все это время действовало правило анонимности донора и реципиента,— но обе мечтали познакомиться. И наконец встреча состоялась — благодаря Национальному регистру доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальному РДКМ), Русфонду и пермскому благотворительному фонду «Дедморозим».

Никакого протокола для встречи генетических близнецов — так еще называют донора костного мозга и реципиента — нет. Главное — соблюсти два требования: знакомство происходит по обоюдному согласию и не раньше чем два года спустя после трансплантации.

Национальный РДКМ организует такие встречи для своих доноров. Каждая из них уникальна, и прошедшая еще и потому, что она первая, состоявшаяся не в Москве или Петербурге.

— Для меня это второй день рождения, за который я благодарна докторам, родным и, конечно, Александре, она поделилась со мной частичкой себя,— говорит Татьяна.

В 2018 году у нее обнаружили острый миелоидный лейкоз — агрессивную форму рака крови. Татьяна вспоминает, что диагноз стал шоком, больше всего она переживала за маленькую дочь, что может и не увидеть, как та будет расти. Лечение Татьяне не помогало, врачи назначили пересадку костного мозга. Среди родственников подходящего донора не было, зато вскоре нашелся донор в базе Национального РДКМ. 9 февраля 2021 года в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Петербурге Татьяне пересадили донорский костный мозг — клетки прижились. Вдохновившись маминой историей, ее старшая, 25-летняя дочь Наталья вступила в регистр.

Пермь была выбрана местом встречи неслучайно. Сложилось сразу несколько факторов. Донор Александра — коренная пермячка, преподает в местном кампусе Высшей школы экономики. Четыре года назад Александра вступила в Национальный РДКМ, сдав образец крови в отделении сети «МедЛабЭкспресс» — это партнер регистра в Пермском крае. А встречу Татьяны и Александры помог организовать дружественный фонд «Дедморозим», он поддерживает Национальный РДКМ, развивает донорство костного мозга в регионе — от агитации до забора биообразцов.

— Я счастлива, что решила вступить в регистр и получила возможность стать реальным донором,— делится Александра.— Семья меня поддержала. Папа, когда услышал о совпадении, сказал: «Давай я за тебя сдам!» Тогда он мало что знал о донорстве костного мозга и предложил это как самый заботливый папа. Донорство костного мозга неопасно и не больно, и я тому доказательство. Эти два года я мечтала встретиться с Татьяной: мало того, что она мой генетический близнец, в ней теперь течет моя кровь.

Татьяна и Александра, встретившись, обнялись по-родственному, что-то шепнули друг другу. Слышно их не было: в зале, где состоялось знакомство, шумно приветствовали обеих организаторы встречи и партнеры. А также журналисты, ведь каждая такая встреча — шанс широко показать, для чего нужен регистр.

Затем для пары устроили сюрприз, чтобы Татьяна и Александра могли ближе познакомиться,— совместное рисование картины. Без долгих обсуждений они выбрали сюжет — пейзаж Тосканы, солнечный и жизнерадостный. Обе называют себя оптимистками — это их тоже роднит.

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Мария Портнягина, главный редактор журнала Кровь5