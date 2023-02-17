Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Знакомство близнецов

В Перми встретились донор Национального РДКМ и реципиент

Жительница Перми Александра Сажина два года назад поделилась своими кроветворными клетками с Татьяной Поликарповой из города Краснослободска (Мордовия). Пересадка помогла Татьяне победить лейкоз. Женщины ничего друг о друге не знали — все это время действовало правило анонимности донора и реципиента,— но обе мечтали познакомиться. И наконец встреча состоялась — благодаря Национальному регистру доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальному РДКМ), Русфонду и пермскому благотворительному фонду «Дедморозим».

Никакого протокола для встречи генетических близнецов — так еще называют донора костного мозга и реципиента — нет. Главное — соблюсти два требования: знакомство происходит по обоюдному согласию и не раньше чем два года спустя после трансплантации.

Национальный РДКМ организует такие встречи для своих доноров. Каждая из них уникальна, и прошедшая еще и потому, что она первая, состоявшаяся не в Москве или Петербурге.

— Для меня это второй день рождения, за который я благодарна докторам, родным и, конечно, Александре, она поделилась со мной частичкой себя,— говорит Татьяна.

В 2018 году у нее обнаружили острый миелоидный лейкоз — агрессивную форму рака крови. Татьяна вспоминает, что диагноз стал шоком, больше всего она переживала за маленькую дочь, что может и не увидеть, как та будет расти. Лечение Татьяне не помогало, врачи назначили пересадку костного мозга. Среди родственников подходящего донора не было, зато вскоре нашелся донор в базе Национального РДКМ. 9 февраля 2021 года в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Петербурге Татьяне пересадили донорский костный мозг — клетки прижились. Вдохновившись маминой историей, ее старшая, 25-летняя дочь Наталья вступила в регистр.

Пермь была выбрана местом встречи неслучайно. Сложилось сразу несколько факторов. Донор Александра — коренная пермячка, преподает в местном кампусе Высшей школы экономики. Четыре года назад Александра вступила в Национальный РДКМ, сдав образец крови в отделении сети «МедЛабЭкспресс» — это партнер регистра в Пермском крае. А встречу Татьяны и Александры помог организовать дружественный фонд «Дедморозим», он поддерживает Национальный РДКМ, развивает донорство костного мозга в регионе — от агитации до забора биообразцов.

— Я счастлива, что решила вступить в регистр и получила возможность стать реальным донором,— делится Александра.— Семья меня поддержала. Папа, когда услышал о совпадении, сказал: «Давай я за тебя сдам!» Тогда он мало что знал о донорстве костного мозга и предложил это как самый заботливый папа. Донорство костного мозга неопасно и не больно, и я тому доказательство. Эти два года я мечтала встретиться с Татьяной: мало того, что она мой генетический близнец, в ней теперь течет моя кровь.

Татьяна и Александра, встретившись, обнялись по-родственному, что-то шепнули друг другу. Слышно их не было: в зале, где состоялось знакомство, шумно приветствовали обеих организаторы встречи и партнеры. А также журналисты, ведь каждая такая встреча — шанс широко показать, для чего нужен регистр.

Затем для пары устроили сюрприз, чтобы Татьяна и Александра могли ближе познакомиться,— совместное рисование картины. Без долгих обсуждений они выбрали сюжет — пейзаж Тосканы, солнечный и жизнерадостный. Обе называют себя оптимистками — это их тоже роднит.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/1023

Мария Портнягина, главный редактор журнала Кровь5

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...