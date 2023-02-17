В конце 2022 года экспорт и импорт падали почти синхронно

По данным «зеркальной» внешнеторговой статистики стран—основных торговых партнеров РФ (46 государств, более 80% внешней торговли до февраля 2022 года), собранной аналитиками Telegram-канала «Твердые цифры», в декабре 2022 года российский экспорт в годовом выражении снижался второй месяц подряд — на 16% ($37 млрд для выборки) против 8% месяцем ранее. Импорт за тот же период снизился в годовом выражении на 13% (до $23 млрд) против падения на 10% в ноябре 2022 года, снижение ввоза машин и оборудования ускорилось до 23%.

В страновой структуре экспорта динамика была схожей всю вторую половину 2022 года. За счет энергоносителей вывоз товаров в Индию вырос в декабре в пять раз, в Малайзию и Грузию — в 2,4 раза, в Венгрию — на 81%, в Грецию — на 58%. Доля Китая и Индии в структуре экспорта в конце 2022 года выросла до 25% и 13% против 17% и 3% соответственно в его начале, тогда как в IV квартале 2022 года экспорт в эти страны оставался на одном уровне. Доля ЕС за тот же период сократилась до 25% с 41%.

Импорт же в Россию быстрее всего рос из Армении (в 4,5 раза), Турции (в 2,2 раза), Казахстана (на 48%), Узбекистана (на 43%). В конце прошлого года доли Китая и Турции выросли до 44% и 7% с 36% и 2% в его начале соответственно, а ЕС — снизилась до 21% с 38%. «В четвертом квартале 2022 года тектонические сдвиги в направлениях торговых потоков утихли, что делает раскрытие данных по внешней торговле менее чувствительным»,— заключает автор расчетов Родион Латыпов.

Между тем, судя по косвенным данным начала 2023 года, похоже, на смену им пришли «тектонические сдвиги» в объемах экспорта на фоне действующих ограничений на вывоз нефти и нефтепродуктов. По данным ЦБ в отраслях, ориентированных на внешний спрос, в январе наблюдалось снижение финансовых потоков к среднему в предыдущем квартале (взвешенно по долям отраслей в валовой добавленной стоимости, сезонность устранена) на 9,8% против роста на 2,8% в декабре и 0,6% в ноябре 2022 года. Январское снижение затронуло крупнейшие отрасли этой группы, отмечают в ЦБ. Основной негативный вклад внесла добыча нефти и газа, негативные тенденции затронули также металлургию, нефтепереработку и добычу угля. Поддерживало же экспортные отрасли производство прочих транспортных средств и оборудования.

Артем Чугунов