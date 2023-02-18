«Всего умерло военнопленных 132 105 человек»

80 лет назад, в январе—феврале 1943 года, в ходе Сталинградской битвы Красной армией было захвачено едва ли не больше пленных, чем за все предыдущее время войны; но очень скоро из-за огромной смертности их число стало быстро снижаться и отвечавшему за содержание военнопленных НКВД СССР пришлось признать этот факт; вскоре выяснением причин и масштабов проблемы занялась особая комиссия с участием гражданских медиков и представителя Красного Креста, выводы которой были доложены Государственному комитету обороны.

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Фото: Владимир Юдин / РИА Новости «Военнопленные конвоировались пешим порядком на расстояние 150?200 клм до приемного пункта»

Фото: Владимир Юдин / РИА Новости

«Конвой, как правило, пристреливал»

Из доклада Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР председателю Государственного комитета обороны (ГКО) И. В. Сталину, 4 февраля 1943 года.

За время войны Управлением по делам военнопленных НКВД СССР на 3 февраля с. г. принято в стационарные лагеря, а также и на приемные пункты НКВД в прифронтовой полосе — 212.836 военнопленных. Из этого числа содержится в производственных лагерях НКВД — 19.059 человек…

Кроме того, имеется стационарный лагерь НКВД, в котором содержатся военнопленные офицеры общим количеством 2.848 человек.

Содержится военнопленных в лагерях-распределителях… 65.308 чел.

Находятся в пути к лагерям-распределителям НКВД из приемных пунктов, расположенных в прифронтовой полосе, 8.477 человек.

Содержится в госпиталях Наркомздрава направленных штабами армий и фронтов раненых и больных — 11.995 человек.

Содержится военнопленных на приемных пунктах НКВД вблизи фронтовой полосы — 78.951 человек.

По неполным данным штабов фронтов и армий, находится в пути к приемным пунктам НКВД — 16.000 человек.

Из общего количества военнопленных 10.198 чел. исключено как умерших от истощения во время конвоирования от переднего края фронтовых линий к приемным пунктам, в пути движения по железной дороге к лагерям и т. д.

Особенно большая смертность среди взятых в плен из числа блокированных частей противника, которые в течение 7−8 суток перед взятием в плен не снабжались пищей. Свыше 700 военнопленных погибли от бомбардировок немецкой авиацией на железнодорожных станциях при этапировании…

Следует указать, что при конвоировании военнопленных зачастую со стороны конвоя допускаются самовольные действия. Так, например, на Сталинградском, Воронежском и Юго-Западном фронтах при успешном наступлении частей Красной Армии линия фронта ежедневно изменялась, и военнопленные конвоировались пешим порядком на расстояние 150−200 клм до приемного пункта, питание которых организовано не было (так в тексте.— «История»). Кроме того, перед взятием в плен, по показаниям военнопленных, они не получали продуктов от 4 до 7 дней, в результате от резкого истощения военнопленные падали на дороге, а затем конвой, как правило, пристреливал.

Имеются также случаи, когда военнопленные вследствие недостаточного надзора со стороны конвоя расходятся по деревням. Управления войск НКВД по охране тылов фронтов в этих случаях принимают меры к изъятию военнопленных из населенных пунктов и доставке их в лагеря.

Порядок содержания военнопленных следующий: в приемно-распределительных лагерях военнопленные отдыхают 10−15 дней, после чего направляются в стационарные лагеря с использованием их в дальнейшем на работах.

В лагерях военнопленные продовольствием снабжаются по нормам, установленным для общих лагерей НКВД. Также существует премиальная система питания при повышенной выработке норм работы. Для высшего и старшего офицерского состава специальных норм питания не установлено.

Сдавшимся в плен добровольно военнопленным выдается на 100 г хлеба больше, чем остальным, также увеличена на 100 г хлеба норма военнопленным, находящимся в школе антифашистов.

Военнопленным, арестованным в дисциплинарном порядке на гауптвахте за различные проступки, хлеба выдается в два раза меньше обычного.

Больные военнопленные питаются по повышенным нормам, применительно к больничному пайку, установленному для заключенных.

Для приобретения предметов первой необходимости военнопленным выдаются деньги: рядовому и младшему начсоставу — по 7 руб. в месяц, среднему начсоставу — по 10 руб. в месяц, старшему начсоставу — по 15 руб., высшему начсоставу — по 30 руб. в месяц.

Военнопленные, используемые на работах, дополнительно получают в зависимости от выполнения производственных норм от 10 до 50 руб. в месяц, а бригадиры и десятники — от 30 до 100 руб. в месяц.

Работающим военнопленным в виде поощрения установлена выдача за наличный расчет махорки дифференцированно, в зависимости от выполнения производственных норм,— от 50 до 250 г в месяц.

Обмундирование, как правило, на военнопленных личное, но для лиц, работающих на производстве, в ряде случаев выдаются теплые шапки, телогрейки и т. д.

Офицерский состав обеспечивается следующими постельными принадлежностями: одеяло, тюфяк соломенный, две подушечных наволочки, две простыни. Рядовой состав получает подушку и матрац без простыней.

В целях поднятия дисциплины среди военнопленных в лагерях действует специально утвержденная НКВД СССР инструкция, разработанная в соответствии с положением, утвержденным Советом Народных Комиссаров СССР…

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Фото: Семен Фридлянд / Фотоархив журнала «Огонёк» «Смертность среди немцев относительно выше, чем среди находящихся в одинаковых условиях с ними румын (на фото), словаков и других национальностей»

Фото: Семен Фридлянд / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Почти отсутствуют медикаменты»

Из доклада народного комиссара внутренних дел СССР генерального комиссара государственной безопасности Л. П. Берии председателю ГКО И. В. Сталину, 3 апреля 1943 г.

С начала Отечественной войны по 25 марта 1943 года Управлением НКВД по делам о военнопленных и интернированных учтено всего 291.579 человек военнопленных.

Из этого количества принято было фронтовыми приемными пунктами и лагерями НКВД 202.332 человека. Остальные военнопленные в количестве 89.247 человек были помещены по причине ранений, обморожений и истощенности в госпитали и небольшое количество осталось в распоряжении частей Красной армии.

За время войны на 25 марта 1943 года всего умерло военнопленных 132.105 человек, в том числе офицеров 521 чел.

Из общего количества умерших военнопленных умерло в пути к приемным пунктам и лагерям НКВД и во время приема 22.286 человек.

На приемном пункте в районе г. Сталинграда умерло 25.354 человека, умерло во фронтовых и тыловых госпиталях НКО (Народного комиссариата обороны СССР.— «История») и Наркомздрава — 24.202 человека и в лагерях НКВД — 60.263 человека.

По состоянию на 25 марта 1943 года в лагерях НКВД для военнопленных содержится 93.663 чел., в госпиталях НКО и НКЗдрава 62.112 чел., в частях Красной армии и на приемных пунктах 3.699 чел. Всего 159.474.

НКВД СССР, совместно с Главным военно-санитарным управлением Красной армии, Наркомздравом СССР и представителями Красного Креста была послана в район Сталинграда и на Воронежский фронт комиссия специалистов для проверки и изучения причин смертности среди военнопленных…

Из акта медицинской комиссии из представителей НКВД СССР, НКО СССР, НКЗ СССР и исполнительного комитета союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца «О выяснении физического состояния военнопленных и причин высокой среди них смертности в лагерях гор. Сталинграда, произведенных комиссией в период с 16-го по 22-е марта 1943 года», 30 марта 1943 года.

…В группу здоровых неправильно относились военнопленные, могущие только самостоятельно передвигаться и выполнять работу по устройству своего быта. В дальнейшем из этой группы многие военнопленные были выделены как нуждающиеся в госпитализации, так как первоначальные критерии были субъективными и не отражали их действительного физического состояния…

Среди военнопленных большая завшивленность. Почти отсутствуют медикаменты и перевязочный материал…

Из 400 просмотренных актов о смерти в лагере военнопленных поселка Сталгрес в 90% причиной смерти является дистрофия…

Следует отметить, что смертность среди немцев относительно выше, чем среди находящихся в одинаковых условиях с ними румын, словаков и других национальностей. Так, в лагере Сталгрес ежедневная смертность среди немецких солдат составляет 1,36%, в то время как среди румын, поляков — процент смертности составляет 0,1. Смертность среди офицерского состава в сутки 0,09%.

Смертность в эвакогоспиталях, где условия размещения, питания и медицинского обслуживания лучше, чем в лагерях, не только не ниже, а даже выше (2,5−3% ежедневно)…

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Фото: Галина Санько / РИА Новости «Непривычные для большинства солдат климатические условия, плохая экипировка привели к массовым обморожениям»

Фото: Галина Санько / РИА Новости

«Территория лагеря резко загрязнена»

Из акта «О выяснении физического состояния военнопленных и причин высокой смертности в лагере военнопленных №81 п. Хреновое, произведенных комиссией в период с 22-го по 25-е марта 1943 года», 30 марта 1943 года.

С 24 января по 23 марта 1943 г. в лагерь поступило 26 805 чел. военнопленных. Из них:

венгров — 7.280 чел.

итальянцев — 9.273 чел.

немцев — 2.633 чел.

румын — 489 чел.

словаков — 1.484 чел.

поляков — 20 чел.

бельгийцев — 684 чел.

русин — 67 чел.

евреев — 4.474 чел.

сербов — 366 чел.

хорват — 16 чел.

цыган — 19 чел.

(Евреев, цыган и представителей других национальностей, считавшихся в хортистской Венгрии неблагонадежными, отправляли на восточный фронт в составе трудовых (рабочих) батальонов.— «История»)

в том числе:

а) солдат и унтер-офицеров 26.217 чел.

б) офицеров 588 чел.

…По данным актов, физическое состояние прибывших в лагерь военнопленных характеризуется следующими данными:

а) здоровых — 8.567 чел.

б) больных — 644 чел.

в) истощенных — 17.594 чел.

Физическое состояние определялось по наружному виду, в группу здоровых относились военнопленные, могущие самостоятельно передвигаться.

За время с 24/I по 23/III-с. г.:

а) вывезено в другие лагеря — относительно здоровых — 7.778 чел. (в том числе офицеров 471 чел.);

б) передано в эвакогоспиталя (так в тексте.— «История») НКО и госпиталь, организованный лагерем,— 4.935 чел. (в том числе: офицеров 67 чел.);

в) умерло — 13.794 чел.:

в том числе офицеров — 51 чел. (10,9%)

солдат и унтер-офицеров — 13.743 чел. (51,6%).

На 23/III-43 г. в лагере состояло — 298 чел.

Из них:

а) условно здоровых — 250 чел.;

б) амбулаторных и требующих госпитализации — 48 чел.

С 18 марта с. г. на территории лагеря развернулось отделение госпиталя НКО (ГЛР-2), в котором госпитализированы — 420 чел.

Лагерь дислоцирован на территории Хреновского конного завода. Военнопленные размещались в темных зданиях бывших конюшен. Небольшая часть конюшен имеет деревянный настил, в остальных полы земляные.

В последние два месяца в качестве подстилки применялась солома.

Отопление производилось времянками, но согревание помещения было недостаточным. По заявлению начальника лагеря температура держалась в пределах 6−7°.

Территория лагеря резко загрязнена фекальными массами.

К моменту обследования администрацией лагеря были приняты энергичные меры к очистке и дезинфекции освободившихся помещений и территории лагеря.

В первые 18 дней (с 24/I по 10/II-43 г.) в лагерь поступили из ближайших районов военных действий 12.049 военнопленных, проделавших небольшие переходы пешком в пределах 40−80 клм.

Основная же масса военнопленных (12.346 чел.) прибыла в период с 11/II по 17/II-43 г. из отдаленных районов военных действий (Касторное, Миллерово, Каменка и т. д.), которые совершили 5−8-дневные пешие переходы при низкой температуре, недостаточном питании и слабой медицинской помощи.

Большинство групп военнопленных в течение всего перехода получили питание не более одного-двух раз (хлеб или картофель или консервы).

В приемных актах отмечено, что в большинстве случаев прибывавшие военнопленные находились в состоянии резкого истощения, завшивленные, с отморожениями верхних и нижних конечностей, плохо экипированные (частично без обуви, головных уборов и шинелей).

Солдаты рабочих батальонов в количестве до 5 тысяч имели летнюю, гражданского типа одежду.

Как явствует из тех же документов, часть военнопленных умерла в пути следования от истощения, вызванного предшествующим физическим напряжением и длительным недоеданием до пленения. По показаниям военнопленных из рабочих батальонов, за последние 3 месяца до пленения умерло до 40% личного состава этих частей.

Случаи смерти среди военнопленных начинают появляться с 5 февраля 1943 г., постепенно увеличиваются и к 25/II достигают 400 и более случаев в сутки. После отправления относительно здоровых в другие лагеря смертность резко возрастает, достигая к 8/III порядка 900−1000 случаев в сутки.

К моменту поступления военнопленных лагерь не был обеспечен:

а) Потребным количеством продовольствия. Военнопленные в первые 3−5 дней вовсе не получали пищи, в дальнейшем питание было организовано, и военнопленные обеспечивались продуктами по норме, за исключением овощей, которые в течение всего периода существования лагеря отсутствовали.

В момент обследования военнопленные получают 2 раза в день горячую пищу и один раз чай.

Больные госпиталя — питаются по нормам госпитального пайка — получают горячую пищу 3 раза в день и 2 раза чай. Страдающие поносами обеспечены сухарями из ржаного хлеба.

б) Лагерь не был обеспечен медицинской помощью и необходимыми санитарно-гигиеническими условиями (медикаментами, перевязочным материалом, баней, дезкамерами (дезинфекционными камерами.— «История») и т. д.).

Поэтому военнопленные не могли быть подвергнуты санитарной обработке, а больные не были изолированы от здоровых.

В последующем оборудованные баня и дезкамера не удовлетворяли потребности лагеря ввиду резкого несоответствия между количеством военнопленных и пропускной способностью санитарного блока.

В результате чего командованию лагеря не удалось ликвидировать завшивленность и дальнейшее распространение заболеваний сыпным тифом. Ряд санитарно-гигиенических мероприятий, проведенных в последующем, как: смена белья, обработка мылом К и т. д., не дали должного эффекта.

Лагерь испытывает острую нужду в медикаментах и перевязочном материале.

На основании изучения бытовых и санитарно-гигиенических условий до пленения, ознакомления с работой лагеря, осмотра и опроса военнопленных комиссия приходит к выводу, что высокая смертность среди военнопленных объясняется следующими обстоятельствами:

1) значительным истощением военнопленных, вызванным длительным недоеданием, чрезмерными переходами пешком (рабочие батальоны проделали путь в 1.200 клм в течение 28 дней) и плохой экипировкой в зимних условиях еще до пленения;

2) наличием в тот же период значительной заболеваемости и высокой смертности, а также плохой постановкой медико-санитарной службы в частях противника (отсутствие дезкамер, отсутствие смены белья в течение 2−3 мес. и т. д.);

3) дальнейшим ухудшением физического состояния длительными маршами при плохой экипировке, недостаточным питанием и слабым медико-санитарным обслуживанием после пленения;

4) условия размещения и содержания военнопленных в лагере в первый период (до марта месяца), не способствовали улучшению физического состояния военнопленных, а в ряде случаев отягощали его.

Таким образом, факторы, указанные в пунктах 1 и 2, обусловили поступление в лагерь значительного количества военнопленных с резкими явлениями алиментарной дистрофии необратимого характера, авитаминозами и другими заболеваниями (дизентерия, сыпной и брюшной тиф), которые и обусловили высокую смертность в последующем.

Это положение подтверждается продолжающейся высокой смертностью (3−4% в день) в госпитале ГЛР №2, где больные поставлены в значительно лучшие условия как обслуживания, так и питания…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Упорядочено снабжение военнопленных продовольствием, бельем и хозинвентарем»

Фото: МАММ / МДФ «Упорядочено снабжение военнопленных продовольствием, бельем и хозинвентарем»

Фото: МАММ / МДФ

«Проводимые мероприятия не дают положительных результатов»

Из доклада народного комиссара внутренних дел СССР генерального комиссара государственной безопасности Л. П. Берии председателю ГКО И. В. Сталину, 3 апреля 1943 г.

…Для борьбы с заболеваемостью и смертностью среди военнопленных НКВД СССР проведены следующие мероприятия:

1) В течение февраля и марта 1943 года вывезено в тыловые лагеря 49.525 военнопленных, 62.112 военнопленных раненых, обмороженных и больных помещены в госпитали. 19.450 военнопленных больных, находящихся в лагерях для военнопленных, помещены в специально оборудованные на территории этих лагерей госпитали и стационары, где им оказывается медицинская помощь.

Для медицинского обслуживания военнопленных в лагери направлено 282 человека медицинских работников и необходимые медикаменты и медицинские средства.

2) Упорядочено снабжение военнопленных продовольствием, бельем и хозинвентарем. Во всех лагерях и госпиталях для военнопленных в настоящее время продукты выдаются по норме и ежедневно выдается не менее двух раз горячая пища. Больные питаются по нормам больничного пайка, получая три раза в день горячую пищу и два раза — чай.

3) Для содержания военнопленных офицеров создано четыре специальных офицерских лагеря.

Физическое состояние военнопленных оказалось настолько тяжелым, что в отношении значительной части проводимые мероприятия не дают положительных результатов и смертность среди военнопленных продолжает оставаться на высоком уровне…

Из постановления Государственного комитета обороны №3124сс, принятого по предложению НКВД СССР, 5 апреля 1943 года.

Утвердить прилагаемые нормы для генеральского, офицерского, а также общегоспитального питания и питания для больных дистрофией. Для ослабленных военнопленных и военнопленных, занятых на тяжелых физических работах, разрешить увеличить среднерасчетную норму питания, утвержденную постановлением СНК СССР №1874–874сс от 24.XI-1942 года — на 25%. Обязать Главсанупр (Главное санитарное управление.— «История») Красной армии закрепить за Управлением НКВД по делам о военнопленных и интернированных 9 поездов-санлетучек для вывоза больных и раненых военнопленных с фронтов в тыл. Обязать Главсанупр Красной армии обеспечить всеми видами медицинского снабжения лагери (так в тексте.— «История») военнопленных НКВД в соответствии с постановлением СНК СССР от 1/VII-41 г. №1798–800. Обязать Наркомздрав СССР выделить дополнительный коечный фонд для военнопленных в количестве 10 000 мест.

(Для примера: согласно утвержденным нормам, больным дистрофией военнопленным полагалось 150 г мяса в сутки, общегоспитальным больным — 80 г, пленным генералам — 120 г, пленным офицерам — 75 г.— «История»).

Публикация Евгения Жирнова