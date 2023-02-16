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Коммерсантъ FM
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Сотрудники перегорают

Как топ-менеджеры реагируют на подавленное состояние своих работников

Выгорание «белых воротничков» в мире достигло рекордного уровня. Его ощущают более 40% офисных сотрудников, пишет Bloomberg со ссылкой на опрос компании Future Forum. Исследование проходит ежеквартально в США, Великобритании, Японии, Австралии, Германии и Франции. В Соединенных Штатах ситуация лучше, чем в остальном мире, однако в целом уровень выгорания работников там вырос даже по сравнению с периодом пандемии. Исследователи подчеркивают, что экономическая неопределенность, страх перед сокращением рабочих мест и давление на сотрудников с целью заставить их вернуться к работе в офисе с удаленки усугубили проблему. И более половины тех, кто недоволен уровнем гибкости своего графика, заявили, что выгорели.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как определить выгорание у сотрудников? И чем оно чревато для рабочего процесса? На эти вопросы ответила клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Елена Филипьева:

Как уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекорда

«К симптомам выгорания на работе можно отнести в первую очередь снижение энергетического потенциала и концентрации. Внимание переключается, ухудшается память, человек может чувствовать, что он медленнее соображает. Взгляд у него пустой или грустный и апатичный. В таком состоянии очень сложно получать удовольствие, от работы в том числе. Концентрируясь на том, что человек должен получать удовольствие, он загоняет себя еще в более глубокую яму.

Сотрудник, который ощущает хроническую усталость и находится в подавленном состоянии, снижает работоспособность. Это прямое следствие, когда разделять свои собственные ценности и приоритеты компании гораздо сложнее. Зачастую у такого человека возникает синдром самозванца. Иногда способом справиться с выгоранием становится алкоголь. Из-за этого может нарушаться сон, а все это в совокупности негативно отражается на выполнении им его профессиональных обязанностей. Если таких сотрудников в компании много, это еще и вопрос, конечно, к руководству».

“Ъ FM” связался с российскими работодателями из разных сфер бизнеса и выяснил, сталкиваются ли они с выгоранием у сотрудников, и каким образом справляются с этим:

Андрей Хохрин, глава инвестиционной компании «Иволга Капитал»: «Команда трудится как единое целое, это прикольно. Если кто-то не может в нее встроиться, он увольняется чаще всего по своей инициативе. Не могу назвать это выгоранием, скорее обычной текучкой — человек пришел, понял, что это не его место, и ушел. Подобное происходило месяцев десять назад, когда люди начали паниковать и принимать какие-то стратегические решения. У меня штат обновился примерно на 50%. После этого никто не пытался уволиться, наоборот, я вижу, что люди ходят на работу с радостью. Мало того, мы максимально практикуем удаленку при желании, но все почему-то постоянно рвутся прийти в офис».

Анастасия Юсина, основатель сетей фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness: «Во время пандемии у нас не было выгорания, а вот сейчас да, я вижу пессимизм, усталость, непонимание, куда мы идем, ради чего. Ведь самый большой мотиватор — это успех. Человек может делать все, что угодно, стараться и мотивировать себя, если он видит результат. И, наверное, вот это ощущение бесполезности собственных усилий мы и называем "выгоранием". У меня рецепт один — общаться, дружить. Бокал вина, выпитый вечером вместе, тоже очень сильно повышает моральный дух. Главное не дойти до алкоголизма».

Сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков: «Действительно есть усталость от текущей работы, большого количества задач. Для своей компании решение мы видим именно в поддержке. У нас в штате уже много лет работает психоаналитик, который помогает разобраться с какими-то проблемами. Они зачастую вообще не связаны с работой, скорее, с личными историями, семьей, детьми. Часто сотрудники просят прийти к штатному психологу с кем-то из своих близких, чтобы обсудить с ним ситуацию. Мы всегда даем на это разрешение, потому что пообсуждать с ними вопросы. И мы даем всегда такое разрешение. Потому что невозможно мотивировать человека, если у него проблемы дома».

“Ъ FM” решил опросить читателей своего Telegram-канала и выяснить, чувствуют ли они себя выгоревшими. 43% респондентов ответили, что уже ничего не чувствуют. Каждый третий ответил утвердительно и, что ему не хватает сил на работу. А каждый пятый считает, что не выгорает, а работа его воодушевляет.

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Владимир Расулов

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