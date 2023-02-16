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Коммерсантъ FM
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Уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекорда

42% людей, которые работают за компьютером, чувствуют на работе выгорание — сейчас этот показатель даже больше, чем в пандемию. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского консорциума Future Forum, которые приводит Bloomberg. Больше всего на «белые воротнички» давят экономический кризис и необходимость возвращаться в офис после удаленки в пандемию.

Опрос проводился каждый квартал в США, Великобритании, Японии, Австралии, Германии и Франции. Немного лучше ситуация в США, хотя уровень выгорания американских работников вырос даже в сравнении с периодом пандемии коронавируса (41% заявил о выгорании — немногим меньше, чем общемировой показатель).

Как отмечает Future Forum, больше всего на работников давят экономическая неопределенность, страх перед сокращением, а также принуждение работников вернуться в офис. На уровень выгорания влияет гибкость графика работника. Недостаточной гибкостью графика недовольны более половины опрошенных.

Кроме того, выгорание связано с растущей технологической нагрузкой на работников. В среднем крупные работодатели используют 211 приложений для работы, тогда как годом ранее — только 195 приложений.

Анастасия Ларина

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