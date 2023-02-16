Минприроды Башкирии приказало заключить договоры на строительство комплексов ТКО в Башкирии с «дочками» ГК «ВИС»

Министерство экологии Башкирии подвело итоги торгов на заключение концессионных соглашений на строительство и эксплуатацию объектов обработки и размещения твердых коммунальных отходов в Краснокамском и Дюртюлинском районах. Контракты будут заключены с дочерними компаниями группы «ВИС»: ООО «Русэкогрупп-Краснокамск» и «Русэкогрупп-Дюртюлинский».

В Краснокамском районе концессионер планирует возвести комплекс обработки ТКО и создать место для захоронения отходов, вложив 1,9 млрд руб. В зону обслуживания полигона войдут города Нефтекамск и Агидель, Краснокамский, Янаульский, Калтасинский, Илишевский и Татышлинский районы.

Такой же комплекс обработки ТКО и место компостирования появится в Дюртюлинском районе. Сумма инвестиций оценивается в 1,7 млрд руб. Там будут принимать ТКО из Дюртюлинского, Мишкинского, Бураевского, Караидельского, Бирского, Балтачевского и Аскинского районов.

Аналогичные торги на заключение концессионного соглашения для строительства объектов вблизи Уфы за 5,9 млрд руб. в начале февраля были приостановлены арбитражным судом Башкирии по ходатайству АО «Спецавтохозяйство по уборке города». Общество обратилось с иском к министерству природопользования и экологии Башкирии о признании недействительным решения о возможности заключения концессионного соглашения. Ближайшее заседание суда запланировано на 1 марта.

Группа «ВИС» — инфраструктурный холдинг, который инвестирует в проекты ГЧП и концессии по созданию объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. По неофициальным данным, принадлежит Игорю Снегурову и Дмитрию Доеву.