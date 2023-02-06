ТКО этого мало

Арбитражный суд Башкирии по ходатайству АО «Спецавтохозяйство по уборке города» приостановил поиск концессионера для создания объектов обработки и размещения твердых коммунальных отходов вблизи Уфы. Общество обратилось в суд с иском к министерству экологии Башкирии с просьбой признать недействительным решение о возможности заключения концессионного соглашения, инициатором которого выступило ООО «Русэкогрупп-Уфа». По мнению председателя Союза экологов Башкирии Александра Веселова, поводом к иску могло стать отклоненное концессионное предложение акционерного общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии принял обеспечительные меры по иску АО «Спецавтохозяйство по уборке города» к министерству природопользования и экологии Башкирии о признании недействительным решения о возможности заключения концессионного соглашения для создания объектов обработки и размещения твердых коммунальных отходов вблизи Уфы, принятого в декабре 2022 года.

«Спецавтохозяйство по уборке города» обратилось с иском в январе текущего года. В ходатайстве общество заявило, что обеспечительные меры «не направлены на отмену действия обжалуемого решения», а лишь сохраняют баланс интересов сторон, поскольку их непринятие «приведет к причинению ему значительного ущерба». Суд признал причины обоснованными, заключив, что обеспечительные меры «не нарушат баланс публичного и частного интересов и не приведут к потерям бюджета», и приостановил действие приказа о возможности заключения концессионного соглашения и процедуру отбора концессионера. Следующее заседание по рассмотрению иска запланировано на 1 марта.

С инициативой заключения концессионного соглашения выступило ООО «Русэкогрупп-Уфа» (привлечено в качестве третьего лица). Минэкологии в декабре 2022 года сообщило о заявке и предложило другим заинтересованным лицам сообщить о своих намерениях по строительству объекта.

Компания планирует возвести комплексы обработки твердых и крупногабаритных коммунальных отходов мощностью до 414 тыс. т и 54,2 тыс. т соответственно и организовать участок для компостирования вблизи города Уфы. Помимо города в зону обслуживания, согласно проекту, войдут Уфимский, Чишминский, Благоварский, Кушнаренковский, Нуримановский и Иглинский районы. В случае заключения контракта министерство обязано передать концессионеру в аренду земельные участки в течение двух месяцев. Общий объем вложений оценивается в 5,9 млрд руб.

АО «Спецавтохозяйство по уборке города» зарегистрировано в Уфе в марте 2019 года. Общество специализируется на утилизации отсортированных материалов, сборе опасных и неопасных отходов. Учредители компании — Сергей Шилов и Наталья Ярмилко.

ООО «Русэкогрупп-Уфа» зарегистрировано в 2021 году в Москве. Является дочерней компанией ООО «Русэкогрупп», которое входит в группу «ВИС» — инфраструктурный холдинг, который инвестирует в проекты ГЧП и концессии по созданию объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры.

Ранее с жалобой на действия минэкологии Башкирии в республиканское УФАС обратилась уфимская компания «Эльбрус». По ее мнению, министерство предъявило к заявителям необоснованные требования. В «Эльбрусе» тогда заявили, что готовы участвовать в конкурсе и разработали свой, более выгодный для республики проект (см. «Ъ-Уфа» от 30 января). В настоящее время, по данным «Ъ-Уфа», жалоба компании передана для рассмотрения в ФАС России.

Контакты АО «Спецавтохозяйство по уборке города» найти в открытых источниках не удалось.

В пресс-службе министерства природопользования и экологии Башкирии на запрос «Ъ-Уфа» не ответили.

Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов сообщил «Ъ-Уфа», что АО САХ подавало в министерство природопользования и экологии Башкирии инвестиционное предложение по строительству объектов переработки ТКО, но, вероятнее всего, оно было отклонено, что могло послужить поводом к подаче иска. По его словам, минэкологии готовило площадку для прихода группы компаний ВИС, которая и подала концессионное предложение.

Карина Мамаева