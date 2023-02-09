На ликвидацию последствий падения Су-34 в Ейске дополнительно выделили 47 млн рублей

Из краевого бюджета на ликвидацию последствий падения военного самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске дополнительно выделили 47,1 млн руб. Соответствующее постановление губернатора Вениамина Кондратьева опубликовано на портале администрации Краснодарского края.

Средства используют для проведения аварийно-восстановительных работ в многоквартирном жилом доме на улице Коммунистической, 20/1.

Военный истребитель Су-34 потерпел крушение во дворе многоквартирного жилого дома в Ейске в октябре 2022 года. Из-за разлива топлива четыре подъезда дома охватил огонь. В результате происшествия погибли 15 человек, еще 45 жителей получили травмы. К настоящему времени четыре пострадавших подъезда демонтированы. На месте ведутся восстановительные работы. Ранее на поддержку пострадавших из краевого бюджета направили 67 млн руб.

Анастасия Донскова

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