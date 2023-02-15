Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 февраля

11:30. С начала 2023 года в Эртильском районе Воронежской области похоронили трех бойцов, погибших в ходе участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщили в администрации района. 17 января на Большедобринском кладбище состоялись похорны 26-летнего эртильца Игоря Якунина, у которого осталась трехлетняя дочка. 11 февраля похоронили 58-летнего жителя поселка Дмитриевка Юрия Русанова, который в январе отправился в зону спецоперации добровольцем и погиб 2 февраля. 12 февраля в районе простились с 37-летним жителем поселка МТФ «Восход» Сергеем Тюркиным, который погиб еще в октябре 2022 года.

9:50. Студентки из Ельца сшили для бойцов в зоне СВО флисовые толстовки и утепленные балаклавы. Для мастерской, где они работают, уже закуплено современное оборудование. Материалом обеспечивает липецкий региональный штаб «Своих не бросаем».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 февраля