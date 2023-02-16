В списке «Партии» все больше подсудимых

В Басманном суде Москвы прошли прения по делу юристов компании «Форус Групп», участвовавшей в хищении недвижимости стоимостью 9,3 млрд руб. основателя сети «Партия» Александра Минеева, убитого в 2014 году. Бывший адвокат матери господина Минеева Вадим Веденин, участвовавший, по данным следствия, в двух эпизодах хищения имущества бизнесмена, а также в захвате одного из московских ресторанов, заслужил, по мнению гособвинителя, 14 лет колонии. Для сотрудника «Форус Групп» Юрия Афиндулова, проходящего по эпизоду с рестораном, прокурор запросил девять лет. Свою вину подсудимые не признали, их защита просила вынести оправдательный приговор. Напомним, несколько участников аферы с недвижимостью господина Минеева на днях уже получили сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Минеев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Александр Минеев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Прения сторон в Басманном суде удалось провести только со второй попытки. Дело в том, что сначала подсудимый Вадим Веденин заявил о том, что он изменил свое отношение к предъявленному ему обвинению и поэтому просит суд отложить заседание, чтобы подготовиться к выступлению. Однако, видимо, оценив в СИЗО ситуацию еще раз, на следующем заседании юрист сообщил, что передумал и никаких заявлений делать не будет.

Тогда гособвинитель в своем выступлении отметил, что вина подсудимых в особо крупном мошенничестве, по его мнению, в ходе следствия и судебного процесса была полностью доказана, и попросил суд назначить Вадиму Веденину наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет и штрафа в размере 2 млн руб., а Юрию Афиндулову — девять лет и штраф в 1 млн руб.

Представитель потерпевшей стороны — четверых детей Александра Минеева, убитого в январе 2014 года, согласившись с доводами обвинения в части доказанности вины и размера наказания, просил суд удовлетворить гражданский иск своих доверителей в полном объеме и возместить причиненный ущерб.

Защита, в свою очередь, настаивала на том, что следствию не удалось доказать вину подсудимых, и просила суд вынести им оправдательный приговор.

Следует отметить, что Вадим Веденин по данному делу обвиняется в трех эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а Юрий Афиндулов — в одном. В частности, господин Веденин, по версии следствия, участвовал в захвате недвижимости господина Минеева в Москве стоимостью 9,3 млрд руб., строящегося коттеджного поселка Диканька в Тверской области, а также двухэтажного здания ресторана «Семь красавиц» в московских Печатниках в 2008 году у московского ресторатора Сурхая Алиева. Господину Афиндулову инкриминируется только эпизод с рестораном.

Как не раз писал “Ъ”, в 2012 году Александр Минеев создал корпоративную цепочку из 18 ООО и иностранных компаний для управления своей недвижимостью на территории России и защиты своих активов. 22 января 2014 года бизнесмен был убит в подмосковном Королеве. С самого начала ГСУ СКР по Московской области придерживалось версии, что убийство было связано с рейдерским захватом недвижимости господина Минеева. К тому времени предприниматель владел помещениями в 21 торговом центре в Москве общей площадью 110 тыс. кв. м, в которых сначала торговал, а затем решил их сдавать в аренду.

Потерпевшей по уголовному делу сначала была признана мать убитого предпринимателя Алла, а ее интересы представлял вплоть до смерти женщины в 2015 году адвокат Вадим Веденин, тесно сотрудничавший с «Форус Групп». Таким образом, он получил доступ к материалам дела и содержащейся в них информации. В то же время в роли попечителей Аллы Минеевой выступили Александр Шибаков и Александр Каледин, учредители фирмы «Форус Групп».

Отметим, что именно с этой фирмой господин Минеев стал судиться за свое имущество, вернувшись из Лондона в 2013 году, где он до этого какое-то время проживал. В ходе расследования выяснилось, что, пока бизнесмен находился в Великобритании, господин Шибаков был оформлен директором ряда иностранных компаний, через которые осуществлялось управление активами господина Минеева. Такие показания на следствии давал, в частности, Сергей Тарасов, который до самой смерти Александра Минеева выступал в роли его финансового директора и считался самым приближенным к нему человеком. Он лично отвечал за бухгалтерию бизнесмена и собирал арендную плату и после смерти своего босса. Отметим, что после убийства Александра Минеева и наличность бизнесмена, и деньги на счетах его компаний и его самого наследникам найти так и не удалось.

По версии следствия, значительную роль в оформлении всех необходимых документов на новых собственников имущества Минеева сыграл непосредственно господин Веденин, который к тому же добился после гибели предпринимателя признания этих четырех офшоров потерпевшей по уголовному делу стороной.

Аналогичную аферу мошенники провернули и с имуществом господина Минеева в Конаково Тверской области: там бизнесмен купил землю и начал строить элитный поселок Диканька.

В конце концов всем предполагаемым участникам этих афер следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве, правда, ряду фигурантов — Сергею Тарасову, адвокату Игорю Лесковскому, юристам Александру Винсу и Екатерине Яковлевой, а также бывшему президенту федерации киокусинкай Дагестана Садрудину Багаудинову — заочно, поскольку все они находятся в розыске.

Напомним, что на днях Тушинский суд Москвы вынес приговор по делу пяти участников попытки рейдерского захвата активов Александра Минеева. Суд назначил адвокату Сергею Боголюбскому девять лет колонии, бывшему военнослужащему Дмитрию Куриленко — восемь лет, водителю последнего Омару Сулейманову — семь лет, адвокату Камилю Казиеву — пять лет и экс-главе юридической службы компаний господина Минеева Юлии Егоровой — три года.

Представитель потерпевших — председатель президиума МКА «Аронов и партнеры» Александр Аронов считает, что Следственный комитет России «проделал колоссальную работу в ходе следствия, установив истину по делу, собирая доказательства не только в России, но и за рубежом, установив виновных лиц, которым, несмотря на активное сопротивление, было предъявлено обвинение, и они предстали перед судом». Дальнейшие действия в рамках защиты прав потерпевших будут полностью зависеть от итогового решения по уголовному делу в Басманном райсуде Москвы, добавил адвокат.

Юрий Сенаторов