Путин призвал разобраться с ошибочной налоговой задолженностью

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил о необходимости разобраться с ошибочной налоговой задолженностью из-за внедрения механизма единого налогового счета (ЕНС). По словам премьер-министра Михаила Мишустина, ошибки при начислении налогов встречаются как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что проблемы с начислением налоговой задолженности происходят в связи с внедрением механизма ЕНС. По его словам, иногда на портале «Госуслуги» или в личном кабинете некорректно отражается сальдо расчетов с бюджетом, а также с ожиданием справки об отсутствии задолженности.

«Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание»,— сказал Владимир Путин.

«Да, действительно затронута вся система, это система федеральная, региональная, муниципальная. Естественно, что переход в течение квартала надо мониторить, чем мы и занимаемся»,— сообщил премьер. Глава ФНС заверил, что «число проблемных вопросов уже снижается».

В январе Федеральная налоговая служба пояснила, что до проведения индивидуальных проверок с налогоплательщиком ведомство не будет взыскивать задолженность в виде отрицательного сальдо по недавно введенным ЕНС. Мораторий действует до 1 марта 2023 года.

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Анастасия Ларина