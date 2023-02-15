FT: ирано-американский бизнесмен Джам Наджафи планирует купить «Тоттенхэм» за $3,75 млрд

Глава компании MSP Sports Capital, инвестирующей в спортивный бизнес, Джам Наджафи готовит предложение о покупке клуба английской премьер-лиги «Тоттенхэм» за $3,75 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, осведомленных о планах бизнесмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джам Наджафи

Фото: connie lambros / Wikipedia Джам Наджафи

Фото: connie lambros / Wikipedia

Сейчас клубом владеют британские бизнесмены Джо Льюис и Дэниэл Леви. Они стали мажоритарными владельцами клуба в 2000 году, выкупив 26-процентную долю у британского бизнесмена Шугара Алана за 21,9 млн фунтов стерлингов. По словам источников FT, господин Наджафи планирует связаться с владельцами по поводу покупки «Тоттенхэма» через несколько недель.

Сейчас «Тоттенхэм» занимает пятое место в премьер-лиге. Последний трофей команда выигрывала в 2008 году, это был третий по престижности в Англии Кубок Лиги. При этом «Тоттенхэм», по информации FT, показывает хорошие финансовые результаты — в прошедшем финансовом году клуб заработал около 444 млн фунтов стерлингов.

60-летний Джам Наджафи родом из Ирана. Он приехал в США в возрасте 12 лет, не зная английского, и выучил язык, потому что «часто смотрел телевизор», передает FT. Через Najafi Companies и MSP Sports Capital господин Наджафи инвестирует, в частности, в автогоночную команду «Макларен» и всемирные игры по экстремальным видам спорта X Games. В декабре он приобрел миноритарную долю в команде НБА «Финикс Санз».

Весной прошлого года американский бизнесмен Тодд Бели купил у Романа Абрамовича лондонский «Челси». Общие затраты американского предпринимателя в перспективе должны составить £4,25 млрд ($5,16 млрд). Но из этой суммы непосредственно на покупку акций «Челси» пошло только £2,5 млрд.

В феврале Daily Mail и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что катарские инвесторы планируют купить у семьи Глэйзеров «Манчестер Юнайтед». Глейзеры запрашивают за клуб £6 млрд. О планах купить манчестерский клуб в январе также объявил глава INEOS Джим Рэтклифф (один из богатейших людей Великобритании, состояние которого оценивается примерно в $28,2 млрд).

Эрдни Кагалтынов