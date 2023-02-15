ФСБ сообщила о задержании украинца, подозреваемого в диверсиях на железной дороге

В Подмосковье задержан выходец с Украины, подозреваемый в двух диверсиях на Московской железной дороге. По данным ФСБ, в ноябре 2022 года он прибыл в Россию из Латвии под видом беженца.

ФСБ сообщили, что задержанный «был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши в городе Быдгощ при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками спецслужб Латвийской Республики». Мужчина является гражданином Украины 1977 года рождения, против него возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

Сам задержанный заявил, что вынужден выполнять требования СБУ из-за опасений за свою дочь. «В ноябре 2022 года решил поехать заработать деньги в Польшу, был завербован сотрудниками спецслужб Польши и СБУ. Был вынужден выполнять все их требования, так как они угрожали физической расправой моей дочери, которая проживает в Виннице»,— говорит он на опубликованном ФСБ видео.

После ввода российских войск на Украину ФСБ регулярно отчитывается о задержании диверсантов или террористов, по данным представителей ведомства, причастных к планированию диверсий и терактов на территории России. Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании в Ростове-на-Дону участника запрещенного в России и признанного террористическим украинского полка «Азов». В Россию он прибыл также как беженец и предпринял попытку легализоваться.

Михаил Беляев, Андрей Сапожников