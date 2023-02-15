ФСБ сообщила о задержании в Ростове-на-Дону члена «Азова»

ФСБ отчиталась о задержании в Ростове-на-Дону участника запрещенного в России и признанного террористическим украинского полка «Азов». В Россию он прибыл как беженец и предпринял попытку легализоваться. По данным спецслужб, задержанный мужчина пропагандировал среди ростовской молодежи идеологию своего подразделения.

В ФСБ заявили, что в 2016 году мужчина вступил в «Азов» и принял участие в «марше наций» в Киеве. Позднее он приехал в Россию под видом беженца. Когда конкретно он прибыл на российскую территорию, не уточняется. По месту его жительства изъяты «агитационные материалы и символика» «Азова». В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации), его арестовали.

В августе 2022 года Верховный суд признал «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России. Это решение было вынесено по иску Генпрокуратуры РФ. Теперь в России бойцов «Азова» могут судить как пособников, участников и организаторов террористической организации: участникам по УК РФ предусмотрен срок от 10 до 20 лет лишения свободы, организаторам — от 15 до 20 лет.