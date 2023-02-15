Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы с «враждебной» информацией

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы, публикующие «враждебную» по отношению к России информацию, значками по аналогии с иноагентами. На деятельность таких каналов пожаловался первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во время пленарного заседания он заявил, что многие россияне, особенно молодежь, получают информацию не из телевизора, а из интернета, в том числе из Telegram. «После начала специальной операции было создано более 100 Telegram-каналов, которые маскируются под российские»,— утверждает господин Джабаров (цитата по «РИА Новости»).

Примеров такой «маскировки» он не привел, ровно как и не уточнил, о каких каналах идет речь. Он предложил попросить Роскомнадзор предоставлять Совфеду в ежеквартальном режиме информацию о деятельности таких «враждебных» Telegram-каналов.

Госпожа Матвиенко подчеркнула, что не знает, возможна ли реализация этой идеи технически. «Когда вражьи каналы, с Украины например, ставят свой флажок, а многие камуфлируют. Может Роскомнадзору, который тоже помечает иноагентов или нежелательные структуры, подумать, чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит и какая цель у этих интернет-порталов и каналов»,— высказала свою мысль спикер Совета федерации.

Лаура Кеффер