Самарское УФАС оштрафовало банк на 100 тыс. рублей за рекламный звонок

Уральский банк реконструкции и развития (ПАО КБ «УБРиР») не смог оспорить штраф в размере 100 тыс. руб., наложенный на него Самарским УФАС. Арбитражный суд Свердловской области оставил решение контрольного органа в силе. Об этом сообщает антимонопольная служба региона.

Ранее местный житель получил рекламный звонок с предложением финансовых услуг от кредитной организации и сообщил об этом в областное УФАС. Надзорное ведомство проверило информацию и установило, что звонивший не предоставил сведений о названии банка, который он представляет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В итоге антимонопольная служба признала ПАО КБ «УБРиР» виновным в нарушении ч. 1 ст. 28 ФЗ «О рекламе». Банк признался в содеянном. Ему был назначен штраф. Кредитная организация пыталась оспорить его в арбитраже, но безуспешно.

Ранее Самарское УФАС оштрафовало главу комитета из Октябрьска. Основанием для этого стало нарушение его подразделением закона о госзакупках (ч.3 ст.103 ФЗ №44).