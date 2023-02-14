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обновлено 10:33

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 14 февраля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

10:31. Орловский губернатор Андрей Клычков передал региональному управлению Росгвардии десять оптических приборов после поездки в Херсон. Пресс-служба облправительства сообщила, что глава региона в районе Луганска встретился с бойцами спецназа Росгвардии, у которых существует потребность в хорошей оптике.

9:39. В Тамбовской области 17 февраля пройдет единый день бесплатной юридической помощи для участников СВО и членов их семей, анонсировали в облправительстве. Его организовали местное отделениее Ассоциации юристов России и комитетом семей воинов отечества при поддержке регионального отделения Союза семей военнослужащих России и областного управления Минюста. Бесплатную юридическую помощь можно будет получить в 50 пунктах в городах и районах.

Кроме того, с 14 по 17 февраля реготделение Ассоциации юристов организует прием обращений за бесплатной юридической помощью «посредством системы видеофонии» из центров правовой информации. Военнослужащие и члены их семей смогут задать вопросы юристам с 10:00 до 13:00.

8:09. В Воронежской областной больнице №1 открылся кабинет диспансеризации участников спецоперации, рассказал губернатор Александр Гусев. Это один из первых элементов анонсированной ранее программы комплексной реабилитации бойцов. В кабинете медики ведут прием, диагностируют заболевания, направляют пациентов при необходимости к врачам узких профилей, назначают стационарное лечение. «В самых сложных случаях врачи направят участников СВО в федеральные медучреждения и/или проведут телемедицинские консультации с федеральными коллегами», — уточнил Александр Гусев. Бойцы могут посетить кабинет по рекомендации военных комиссариатов, минуя поликлиники, или обратиться в него самостоятельно.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 13 февраля

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