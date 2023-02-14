Дело главы администрации Азова Владимира Ращупкина будет рассмотрено заново

Ростовский областной суд отменил приговор по делу главы администрации Азова Владимира Ращупкина и бывшего директора департамента имущественно-земельных отношений администрации города Николая Юхнова. Дело направлено на новое рассмотрение. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

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Как сказано в сообщении, решение о пересмотре принято «ввиду допущенных судом первой инстанции существенных нарушений требований уголовно-процессуального кодекса РФ».

Азовский городской суд признал Владимира Ращупкина и Николая Юхнова виновными в превышение полномочий в октябре 2022 года. По версии следствия, чиновники незаконно передали в частную собственность 17 га городских лесов под строительство коттеджного поселка. Господину Ращупктну было назначено три года шесть месяцев условно, господин Юхнов получил четыре года три месяца колонии общего режима.

Приговор был обжалован государственным обвинителем, представителем потерпевшего, осужденными и их защитниками.

Кристина Федичкина