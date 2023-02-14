В Петербурге на 6% выросли бюджеты на наружную рекламу

Бюджеты на наружную рекламу в Санкт-Петербурге за 2022 год выросли на 6% по сравнению с 2021-м. Это следует из анализа рынка Admetrix, передает «Деловой Петербург».

Количество поверхности в городе для размещения рекламы за год увеличилась на 4%, всего их в городе приблизительно 19 тыс. Вместе с этим по сравнению с 2021 годом у рекламодателей выросли и расходы на цифровые носители, до 38% с 33%. Последние три года в Петербурге проводятся работы по замене старых стационарных конструкций на новые диджитал-варианты. Как правило, на них демонстрируют до десяти изображений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комитет по законодательству ЗакСа Петербурга предлагает расширить перечень направлений для социальной рекламы, на разработку и размещение которой выделяются средства из бюджета города. Среди новых тем: сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и защита исторической правды.

Подробнее — в материале «Традиционные ценности поддержат средствами налогоплательщиков».

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