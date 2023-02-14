В турецком городе Эрзинь, находившемся в эпицентре землетрясения, не рухнуло ни одно здание

В городе Эрзинь на юго-востоке Турции в результате землетрясений 6 февраля никто пострадал и ни одно здание не рухнуло, рассказал мэр города Оккеш Эльмасоглу телеканалу Nasl Bir Ekonomi TV. Город расположен в провинции Хатай, одной из самых пострадавших от землетрясения. Градоначальник, избранный в 2019 году, утверждает, что обойтись без жертв и разрушений удалось благодаря тому, что он запрещал любые нарушения стандартов строительства.

«У меня есть четкие представления в этом вопросе — никакого незаконного строительства. Разумеется, люди всегда находят способ строить без разрешения и надзора. Но даже если невозможно предотвратить это на 100%, можно сократить размах. Я не пошел на компромисс, и это стоило мне ссоры со множеством людей. Зато моя совесть чиста»,— сказал господин Эльмасоглу (цитата по CentralAsia).

По словам мэра, в городе все же повреждены несколько зданий. При этом находящиеся поблизости поселения серьезно пострадали. В частности, по информации Haberturk, в административном центре провинции Хатай, городе Антакья рухнуло по меньшей мере 2749 домов.

Господин Эльмасоглу был избран мэром весной 2019 года от оппозиционной Республиканской народной партии. Как сообщает турецкое издание Diken со ссылкой на местных жителей, большинство зданий в городе не превышают четырех этажей и были построены более четырех лет назад, еще до избрания Оккеша Эльмасоглу.

Эрзин — город на юго-востоке Турции, расположенный в провинции Хатай. По данным на 2021 год, его население составляло 31,7 тыс. человек, а с учетом жителей агломерации — 41,6 тыс. Экономика города основана на сельском хозяйстве, а его основным источником дохода является производство цитрусовых.

Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8, в тот же день произошло еще несколько подземных толчков магнитудой 7,7. По последним данным властей, число жертв достигло 31 643 человек. В Сирии, которую также затронуло бедствие, по оценкам ВОЗ, погибло 8,5 тыс. человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает посещать районы, затронутые землетрясением. Везде он не перестает говорить о роли государства в устранении последствий землетрясения и при этом подчеркивает недопустимость политизации этой темы. Лидеры оппозиции также посещают пострадавшие регионы и критикуют действующего президента. В частности, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что ответственность за масштабы трагедии лежит на лидере государства и возглавляемой им Партии справедливости и развития.

Подробнее о том, как землетрясение повлияло на внутриполитическую обстановку Турции, читайте в материале «Землетрясение раскачало оппозицию».

Эрдни Кагалтынов