АТОР: россиянам проще всего получить шенгенскую визу в Венгрию, Грецию и Италию

Наиболее оптимальными вариантами для получения россиянами шенгенских виз являются Венгрия, Греция и Италия. К такому выводу пришли в Ассоциации туроператоров России (АТОР) после консультации с участниками рынка. Оперативной выдаче документов в визовых центрах перечисленных стран способствуют лояльная политика и отсутствие в очередях конкурентов-ботов.

У аккредитованных при посольствах туроператоров не возникает проблем с ботами при записи в визовые центры (ВЦ) Венгрии и Греции, поскольку для них в посольствах действуют собственные квоты. Вдобавок к этому Венгрия продолжает лояльную визовую политику по отношению к россиянам даже в условиях санкций, указывают туроператоры. Италия — также одно из «легких направлений»: граждане могут подавать документы на визу самостоятельно. Активности ботов на этом направлении участники рынка не наблюдают.

Средства автоматизации, которые формируют регулярные запросы на запись в визовые центры (ВЦ) и перехватывают свободные слоты, начали использоваться на визовом рынке еще до пандемии коронавируса, подчеркивают собеседники АТОР в отрасли. Записаться в «иные ВЦ» без использования таких программ бывает «сложно, а иногда и невозможно», указывают в ассоциации. Наиболее активно ботов используют для записи в визовые центры Франции.

«В принципе все профессионалы, работающие на этом рынке, совершенно нормально воспринимают ситуацию с ботами — это наша реальность, и она давно такая»,— сообщили в визовом отделе туроператора BSI Group.

Как ранее сообщал «Ъ», за слот в очереди, который ранее занял бот, операторы программы могут потребовать от граждан более 4–7,5 тыс. руб. При этом возможности властей по пресечению подобного бизнеса ограничены, а усилия консульств пока не приносят результата.

Подробнее об этом читайте в материале «Турпоток фильтруют боты».