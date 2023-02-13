Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 13 февраля

14:20. С 13 по 16 февраля на полигоне возле села Лапыгино Старооскольского городского округа Белгородской области военные будут проводить учебные стрельбы, соотвественно возможны громкие звуки, сообщили в местной администрации. «Просим жителей сохранять спокойствие»,— сказали там.

13:48. ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область. В Шебекинском городском округе под обстрел попал поселок Красное, сообщил губернатор Белгородской области. Пострадавших, по его данным, нет.

«В очередной раз есть разрушения на территории школы — сильно посечен фасад и выбиты окна. Напомню, что все объекты образования в приграничных муниципалитетах находятся на дистанте»,— сообщил губернатор

Уведомления об обстреле поселка Красное местные жители начали получать в СМС в районе 13:00.

13:23. В Белгородской области планируют создать механизм «помощи» собственникам поврежденных во время обстрелов ВСУ дачных домов — в дополнение к частным домовладениям и квартирам. Об этом сообщил на совещании с главами муниципалитетов губернатор Вячеслав Гладков.

«У нас есть разрушения дачного массива. Дача не используется для постоянного проживания, но тем не менее нам надо выработать решение. Понимаем, что помощь должна оказываться»,— сказал господин Гладков

12:20. Власти Липецкой области сегодня отправили очередную партию «гуманитарного груза» в гаубичны артиллерийский батальон имени Ивана Флерова, который укомплектован уроженцами региона.

11:47. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что фактически решена проблемная ситуация в группе липецких, владимирских и орловских мобилизованных, родственники которых в конце января в видеообращении рассказали о якобы плохой подготовке и нехватке продовольствия.

«Были проверены все факты, о которых сообщали мобилизованные. При участии военной прокуратуры приняты необходимые меры. Сейчас наши парни в воинских частях и уже выполняют боевые задачи. Во время поездки провели с ними встречу. Они подтвердили, что все хорошо, им помогли связаться с родными, фактически завершена процедура внесения данных в военные билеты. Все стоят на довольствии — обеспечены питанием и всем необходимым»,— написал господин Артамонов в своем telegram-канале.

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