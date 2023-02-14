Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мраморное море отступило в Стамбуле, ученые объяснили это перепадами давления

Мраморное море отступило в Стамбуле на 15–20 метров. Очевидцы опубликовали фото и видео произошедшего в соцсетях. Обсерватория Кандилли объяснила, что это не связано с землетрясениями, которые недавно произошли в Турции. По их мнению, это стало результатом перепадов давления, передает турецкий телеканал NTV.

В ночь на 6 февраля произошли разрушительные для Турции и Сирии землетрясение. В Турции погибли около 31,6 тыс. человек, в Сирии — 8,5 тыс. Конфедерация предпринимателей и представителей деловых кругов Турции оценила ущерб экономике в $84 млрд.

О политической ситуации в Анкаре на фоне трагедии — в материале «Ъ» «Землетрясение раскачало оппозицию».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Массовые похороны жертв землетрясений в Турции и Сирии

Предыдущая фотография
Кахраманмараш, Турция. Люди молятся перед погребением тел жертв землетрясения на импровизированном кладбище

Кахраманмараш, Турция. Люди молятся перед погребением тел жертв землетрясения на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Провинция Алеппо, Сирия. Похоронная процессия на кладбище у города Джиндерис

Провинция Алеппо, Сирия. Похоронная процессия на кладбище у города Джиндерис

Фото: Ghaith Alsayed / AP

8 февраля власти Турции объявили о решении хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников

8 февраля власти Турции объявили о решении хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Провинция Адыяман, Турция. Похороны ребенка в деревне Гозебаси

Провинция Адыяман, Турция. Похороны ребенка в деревне Гозебаси

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Кахраманмараш, Турция. Массовые похороны на импровизированном кладбище

Кахраманмараш, Турция. Массовые похороны на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Кахраманмараш, Турция. В стране переполнены кладбища из-за огромного количества погибших в результате землетрясения. Новые кладбища планируют делать в пострадавших районах городов

Кахраманмараш, Турция. В стране переполнены кладбища из-за огромного количества погибших в результате землетрясения. Новые кладбища планируют делать в пострадавших районах городов

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Провинция Алеппо, Сирия. Похороны у города Джиндерис

Провинция Алеппо, Сирия. Похороны у города Джиндерис

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Кахраманмараш, Турция. Из-за масштабов трагедии религиозные лидеры разрешили отказаться от части традиций. Вместо савана мертвецов погребают в обычных мешках

Кахраманмараш, Турция. Из-за масштабов трагедии религиозные лидеры разрешили отказаться от части традиций. Вместо савана мертвецов погребают в обычных мешках

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Адыяман, Турция. Родственники погибших на кладбище

Адыяман, Турция. Родственники погибших на кладбище

Фото: Emrah Gurel / AP

Кахраманмараш, Турция. Свежие могилы на импровизированном кладбище

Кахраманмараш, Турция. Свежие могилы на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Следующая фотография
1 / 10

Кахраманмараш, Турция. Люди молятся перед погребением тел жертв землетрясения на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Провинция Алеппо, Сирия. Похоронная процессия на кладбище у города Джиндерис

Фото: Ghaith Alsayed / AP

8 февраля власти Турции объявили о решении хоронить неопознанных жертв землетрясений в течение 24 часов, если не удалось найти их родственников

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Провинция Адыяман, Турция. Похороны ребенка в деревне Гозебаси

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Кахраманмараш, Турция. Массовые похороны на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Кахраманмараш, Турция. В стране переполнены кладбища из-за огромного количества погибших в результате землетрясения. Новые кладбища планируют делать в пострадавших районах городов

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Провинция Алеппо, Сирия. Похороны у города Джиндерис

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Кахраманмараш, Турция. Из-за масштабов трагедии религиозные лидеры разрешили отказаться от части традиций. Вместо савана мертвецов погребают в обычных мешках

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Адыяман, Турция. Родственники погибших на кладбище

Фото: Emrah Gurel / AP

Кахраманмараш, Турция. Свежие могилы на импровизированном кладбище

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...