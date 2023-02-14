Мраморное море отступило в Стамбуле, ученые объяснили это перепадами давления

Мраморное море отступило в Стамбуле на 15–20 метров. Очевидцы опубликовали фото и видео произошедшего в соцсетях. Обсерватория Кандилли объяснила, что это не связано с землетрясениями, которые недавно произошли в Турции. По их мнению, это стало результатом перепадов давления, передает турецкий телеканал NTV.

В ночь на 6 февраля произошли разрушительные для Турции и Сирии землетрясение. В Турции погибли около 31,6 тыс. человек, в Сирии — 8,5 тыс. Конфедерация предпринимателей и представителей деловых кругов Турции оценила ущерб экономике в $84 млрд.

О политической ситуации в Анкаре на фоне трагедии — в материале «Ъ» «Землетрясение раскачало оппозицию».

Леонид Уварчев