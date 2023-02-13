Главные новости за 13 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Краснодар и крупный город Боснии и Герцеговины Баня-Лука могут стать городами-побратимами. О намерении подписать соответствующий договор заявил чрезвычайный и полномочный посол государства в России Желько Самарджия. Также он заявил о намерениях открыть в Краснодаре консульство. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поддержал эту инициативу

Глава Следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов поручил провести проверку по факту халатности чиновников, из-за бездействия которых жители Краснодара годами не могут получить ключи от своих квартир.

В Армавире при столкновении «Камаза» и легкового автомобиля погибли три человека. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель иномарки выехал на встречную полосу.

Крымская полиция возбудила уголовное дело из-за поджога могилы участника спецоперации, похороненного в Евпатории.

Полузащитник ФК «Сочи» Кристиан Нобоа оказался в центре скандала. Его девушка в соцсетях рассказал, что футболист ударил ее не менее 10 раз после того, как она застала его в постели с двумя женщинами. Позже девушка удалила видео, а Нобоа заявил, что никого не избивал.

В Тахтамукайском районе Адыгеи двух бывших судебных приставов подозревают в незаконной продаже машины должника.

Розничная сеть «Магнит» заявила, что не испытывает проблем с поставками турецких товаров после землетрясений. Ранее о проблемах в этой сфере сообщали СМИ со ссылкой на представителей торговых сетей.

В Краснодаре 59% опрошенных жителей высказались в поддержку запрета для российских чиновников на выезд за границу по нерабочим вопросам во время проведения спецоперации, в том числе — на отдых.

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