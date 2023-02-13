В «Магните» опровергли слухи о подорожании продуктов из-за землетрясений в Турции

Розничная сеть «Магнит» не испытывает проблем с поставками турецких товаров после землетрясений. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель отдела по связям с общественностью торговой сети Антон Каропов.

«Мы не ожидаем ни перебоев с поставками, ни роста цен из-за землетрясения в Турции», – сообщил он.

Ранее местные СМИ со ссылкой на представителя крупной торговой сети сообщили, что в Краснодарском крае в конце февраля ожидается рост цен на фрукты и бытовую химию из-за проблем с логистикой после землетрясений в Турции.

8 февраля логисты предупредили, что сроки морской доставки грузов из Стамбула в Новороссийск увеличиваются на несколько дней из-за шторма в районе российского порта.

Как отметил заместитель директора ПЭК Вадим Филатов, эпицентр землетрясения находился в юго-восточной Турции. Логистические мощности северо-западной части страны работают без ограничений. «Грузы мы доставляем морским транспортом между портами Стамбул и Новороссийск. По состоянию на 8 февраля, в порту Новороссийск шторм, суда простаивают на рейде. Из-за этого срок доставки грузов может увеличиться на несколько дней, в зависимости от погодных условий», – рассказал господин Филатов.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8 с шестью афтершоками магнитудой 6. Эпицентр находился недалеко от южного города Газиантеп. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем произошло второе землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром неподалеку от Экинезю. Количество погибших и раненых в Турции и Сирии исчисляется десятками тысяч.

Наталья Решетняк

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