Босния и Герцеговина планирует открыть консульство на Кубани

Чрезвычайный и полномочный посол Боснии и Герцеговины Желько Самарджия заявил, что страна планирует открыть в Краснодаре консульство. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поддержал эту инициативу, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее у Кубани и Боснии и Герцеговины не было официальных контактов. Делегация из этого государства впервые прибыла в регион. По мнению почетного консула страны в Нижнем Новгороде Игоря Подколзина, открытие консульства на Кубани поможет соединить предпринимателей двух стран. В ближайшее время Желько Самарджия хочет встретиться с представителями бизнеса региона.

«Мы заинтересованы в поиске новых рынков сбыта кубанской продукции, рады видеть бизнес-миссии из Боснии и Герцеговины, в том числе и на наших выставках, готовы к расширению гуманитарного сотрудничества в области культуры и искусства, образования, туризма. Уверен, у наших отношений большой потенциал»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Желько Самарджия сообщил, что Босния и Герцеговина дружественно относится к России. Он рассчитывает, что государство и Кубань будут плодотворно сотрудничать. Он отметил, что многие студенты, прибывшие из страны, после обучения в кубанских вузах остаются жить в регионе. В связи с этим на встрече обсудили возможность сотрудничества с ведущими вузами Кубани, взаимных обменов и туристических поездок для студентов и всех жителей.

Татьяна Ручкина

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