СКР проведет проверку по факту халатности чиновников при решении проблем дольщиков в Краснодаре

Глава Следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов поручил провести проверку по факту халатности чиновников, из-за бездействия которых жители Краснодара годами не могут получить ключи от своих квартир. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

По данным СКР, Кубань входит в число регионов-лидеров по количеству недостроенных объектов. Андрей Маслов совместно с заместителем губернатора Краснодарского края Сергеем Власовым и главой Краснодара Евгением Наумовым посетил и осмотрел несколько из них. На встрече также присутствовали дольщики.

Первым объектом, который посетили представители власти, стал ЖК «На Магистральной». Застройщики жилого комплекса похитили у граждан более 364 млн руб. В отношении них было возбуждено и направлено в суд уголовное дело. Следующий застройщик, которому передали объект, также решил незаконно обогатиться и потребовал с субподрядчика так называемый откат за предоставление возможности достроить дом. Следователи раскрыли преступную схему и задержали директора строительной организации и его посредника. Сейчас они заключены под стражу, им предъявлены обвинения.

Следом Андрей Маслов посетилЖК «Краснодар-Сити», где сейчас новый застройщик ведет работы для завершения строительства. Первый застройщик заключал невыгодные обществу договоры и фактически выводил деньги, за счет которых должно было проводиться строительство.

Строительство ЖК «Кларисса» началось еще в 2002 году. На руководителя одноименного ООО в суд направили уголовное дело о мошенничестве, но строительство с места не сдвинулось.

Руководитель СКР по Краснодарскому краю осмотрел здание четвертого литера и обратил внимание представителей мэрии на необходимость скорейшей проработки вопроса о его достройке, а также выплате компенсаций дольщикам пятого литера.

Экс-застройщик ЖК «Кларисса» включил своих аффилированных лиц в число кредиторов. Родственница бывшего застройщика пыталась с помощью подставных лиц приобрести права на квартиры в этом ЖК и избежать включения их в имущество, подлежащее реализации при банкротстве застройщика. На нее завели уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Еще одно уголовное дело возбуждено на экс-директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Она за 41 млн руб. заключила договор на достройку проблемного ЖК «Радуга» с организацией, представитель которой передал ей деньги. В отношении женщины возбудили уголовное дело, ей предъявили обвинение и заключили под стражу. Договоры на достройку проблемного ЖК были расторгнуты.

Татьяна Ручкина

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