Двух бывших судебных приставов из Адыгеи подозревают в незаконной продаже машины должника

В отношении двух бывших судебных приставов-исполнителей Тахтамукайского района Адыгеи возбуждено уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Следствие считает, что судебный пристав-исполнитель Тахтамукайского районного отделения судебных приставов УФССП по Адыгее получил исполнительное производство, по которому ранее был арестован автомобиль должника. Однако пристав решил не продавать машину на публичных торгах, а присвоить себе.

В ноябре 2021 года машину у должника изъяли. Пристав договорился с коллегой и они внесли ложные сведения о поступлении заявления взыскателя о снятии обеспечительных мер. Судебный пристав-исполнитель постановил отменить запрет на регистрационные действия в отношении изъятого автомобиля. После этого приставы продали машину и потратили не менее 700 тыс. руб.

Тахтамукайский межрайонный следственный отдел СУ СК по республике Адыгея возбудил в отношении приставов уголовное дело. В зависимости от роли каждого они подозревается по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

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