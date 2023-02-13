В Краснодаре 59% жителей высказались за запрет для чиновников на отдых за границей во время СВО

В Краснодаре 59% жителей высказались в поддержку запрета для российских чиновников на выезд за границу по нерабочим вопросам во время проведения спецоперации, в том числе — на отдых. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Соответствующую инициативу хотят рассмотреть профильные комитеты Госдумы. Большинство опрошенных считают, что во время пребывания российских официальных лиц на отдыхе за рубежом могут произойти провокации и вербовки.

Против инициативы высказались 22% горожан. Опрошенные считают, что такие меры будут нарушать права человека. 10% респондентов, не поддержавших запрет, заявили, что это поможет понять, «кто настоящий патриот».

Среди сторонников меры 63% составляют краснодарцы с уровнем дохода более 80 тыс. руб. Мужчины поддерживали запрет чаще женщин (71% против 48%), как и старшее поколение (старше 45 лет) чаще молодежи (60% против 42%).

Анастасия Донскова

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