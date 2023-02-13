В Армавире при столкновении «Камаза» и иномарки погибли три человека

В Армавире произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 13 февраля около 14:30 на 7-м км автодороги «Кавказ». По предварительным данным, водитель автомобиля «КИА» превысил безопасную скорость движения. Из-за этого автомобиль занесло и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Камазом» под управлением 60-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «КИА» погибли. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают личности погибших и все обстоятельства произошедшего.

Татьяна Ручкина

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