Краснодар и Баня-Лука планируют стать городами-побратимами

Краснодар и крупный город Боснии и Герцеговины Баня-Лука могут стать городами-побратимами. О намерении подписать соответствующий договор и установить между городами более тесные связи заявил чрезвычайный и полномочный посол государства в России Желько Самарджия, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«Мы открыты для новых взаимовыгодных и долгосрочных контактов. Уверен, с представителями Боснии и Герцеговины мы найдем точки соприкосновения, будем развивать не только экономические, но и культурные и образовательные проекты в ногу со временем»,— отметил глава Краснодара Евгений Наумов.

Желько Самарджия отметил, что Боснии и Герцеговине интересно взаимодействовать с Краснодаром в сфере образования, туризма и экономики. В связи с этим стороны обсудили обмен студентами между странами. Учащихся кубанских вузов готовы принять два больших университета государства.

13 февраля делегация Боснии и Герцеговины впервые посетила Краснодарский край и его столицу. На встрече с ней губернатор региона Вениамин Кондратьев поддержал открытие в Краснодаре консульства страны.

Татьяна Ручкина

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